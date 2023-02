Nuova illuminazione in viale della Croce Rossa e nei parcheggi cittadini

Continua l’opera di riqualificazione e ampliamento dell’illuminazione pubblica di Montegrotto Terme. «Il completamento del secondo tratto della circonvallazione - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - consente di portare in sicurezza questo tratto di strada a due corsie anche a fronte dell'attraversamento dei cinghiali».

Finanziamento

Grazie a un finanziamento a fondo perduto della Regione del Veneto sono in corso i lavori per installare nel il secondo tratto di viale della Croce Rossa, nell parcheggio Neroniane e in quello del cimitero in via Giovanni XXIII nuovi lampioni dotati di corpi illuminanti a LED a basso consumo energetico ma con maggior potenza luminosa. «L’opera di riqualificazione dell’illuminazione di Montegrotto Terme - annuncia il consigliere comunale con delega alle manutenzioni Omar Turlon - proseguirà anche nei prossimi mesi: a breve partiranno i lavori per il rifacimento dell'illuminazione del parco Mostar e di tutta quella zona».