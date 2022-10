Nuova luce per i portici del centro storico

«Nuove luci a LED illumineranno i sottoportici del centro storico - annuncia il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Andrea Micalizzi - Via Zabarella, via del Santo, via Savonarola, via Umberto I e una parte di via Cesare Battisti avranno nuovi impianti di illuminazione pubblica che puntano a migliorare la sicurezza per i cittadini, a contenere le emissioni di Co2 e nel contempo a risparmiare risorse in questo periodo segnato dai rincari. Sostituiamo le vecchie lampade al sodio con dei nuovi impianti a LED ad alta resa per rendere il camminamento più sicuro e ben illuminato. Partiamo, pertanto, con un progetto di riqualificazione dell’illuminazione delle vie storiche del cuore della città pensato nell’interesse dei cittadini, dei commercianti, che garantisce efficientamento energetico, maggior sicurezza e accessibilità, a tutti». Il progetto di rifacimento dell’illuminazione pubblica dei sottoportici del centro storico, inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, è stato curato dall’Ufficio Illuminazione del Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova e prevede lavori per un importo complessivo di 200mila euro. La delibera di approvazione del progetto esecutivo, proposta dal vicesindaco, ha già ottenuto il nulla osta dalla Giunta.

Nel dettaglio, dalla relazione tecnica predisposta dal settore competente si legge che l’intervento consiste nella sostituzione degli attuali corpi illuminanti con le nuove e più efficienti lampade a LED mantenendo gli stessi punti di fissaggio a parete. I quadri elettrici verranno solamente revisionati e le alimentazioni rimarranno le stesse. Spariranno, invece, i vecchi cavi aerei usurati dal tempo così come i sostegni e i corpi illuminanti soggetti a vetustà. «Abbiamo voluto continuare l'operazione di riqualificazione dell'illuminazione dei sottoportici delle vie del centro storico dopo il successo dell'iniziativa in via Dante, corso Vittorio Emanuele II, via Eremitani e via Emanuele Filiberto – dichiara l’assessore al Commercio, Antonio Bressa - Il progetto era nato nell'ambito del Distretto del Commercio di Padova per portare luce sui percorsi pedonali e sulle vetrine dando così più comfort e sicurezza ai cittadini e residenti e più visibilità alle attività economiche insediate. Ora estendiamo l'iniziativa a nuove vie di pregio per investire in percorsi pedonali alternativi al liston, meritevoli di attenzione e valorizzazione. Tra gli altri, l'intervento su via Del Santo e via Zabarella porterà al completamento della nuova illuminazione LED su tutto l'asse che porta dal Santo alla Cappella degli Scrovegni, in linea con la prospettiva di realizzare un percorso di pregio su tutta la direttrice. Importante sottolineare come questo intervento porterà anche al risparmio energetico che la tecnologia LED porta con sé. Ringrazio quindi i proprietari delle aree private per la collaborazione con il Comune visto che i sottoportici sono quasi esclusivamente di competenza condominiale».