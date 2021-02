La nuova ordinanza del Comune. Giordani: «La salute prima di tutto, i padovani lo sanno»

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020 e 24 ottobre 2020;

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale VENETO n. 148 del 31 ottobre 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni;

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;

- l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;

- Il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Mnistri del 14 gennaio 2021; - L'ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021;

- Il Decreto Legge del 23 febbraio 2021 n. 15;

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale VENETO n. n. 11 del 9 febbraio 2021 in materia di misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 che, al punto 5, in applicazione dell'art. 1, comma 5, DPCM 14.1.2021, invita i Sindaci a disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilita? di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Considerati recenti episodi, riportati anche dalla stampa locale, che hanno visto protagonisti numerosi ragazzi nel centro cittadino ed in particolare presso l'Isola Memmia di Prato della Valle ritrovarsi in folti gruppi nelle giornate di sabato e domenica pomeriggio, addivenendo tra di loro anche ad alterchi e comportamenti corali sfocianti ai limiti della rissa;

Acquisito l'invito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 25 febbraio u.s. ad adottare un provvedimento di limitazione della fruizione degli spazi nell'Isola Memmia, luogo di forte attrazione di persone anche in ragione dello svolgersi del tradizionale mercato del sabato, al fine di disincentivare comportamenti potenzialmente a rischio del diffondersi del virus Covid-19, in considerazione della attuale ripresa dei contagi;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualita? di autorita? sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l’ art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’ emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti “quale rappresentante della comunita? locale.......”

Ritenuto che per la situazione in esame sussista il requisito di:

- contingibilita?, in quanto la situazione non puo? essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;

- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21bis-21 ter-21 quater;

Rilevato che si e? proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l’interesse alla salute, garantito dall’ art. 32 della Costituzione;