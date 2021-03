Nuova passerella ciclopedonale sul ponte di Busegana

Gianni Berno, capogruppo Pd in consiglio comunale: «Si tratta di un'opera molto importante per la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti che transitano sul Ponte di Brentelle di Sotto a Brusegana»

Una nuova passerella sul ponte di Busegana è stata posizionata in via dei Colli. «Si tratta di un'opera molto importante per la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti che transitano sul Ponte di Brentelle di Sotto a Brusegana», sottolineano il consigliere comunale Gianni Berno e l'assessore Andrea Micalizzi.

L'opera è stata richiesta dal Comune a spese della proprietà che sta aprendo Eurospin al posto della Falegnameria Mazzucato. «Si tratta di un'opera che il nostro territorio attendeva da molti anni dato che la passerella esistente era davvero stretta e pericolosa ed è anche un progetto significativo in termini di spesa.

Certamente ora chi transiterà per Via dei Colli o per accedere al Lungargine Boschetto (peraltro da alcuni mesi illuminato in forza di un progetto realizzato dal Comune) potrà farlo in modo più agevole e sicuro», sottolinea Gianni Berno, capogruppo PD in consiglio.