Nuova sala prove per le band giovanili: progetto sociale con l’associazione Strummer

L'Amministrazione comunale di Montegrotto Terme che ha allestito la sala e siglato una convenzione per un anno all’Associazione Strummer Aps per il progetto «Progetto Strummer Lab - esperienze di comunità attraverso la pratica musicale e altre forme artistiche»

Una nuova sala prove, attrezzata con le più moderne strumentazioni all’interno dell’edificio della biblioteca civica Alda Merini (nei locali dove fino a qualche mese fa c’era la guardia medica) e progetto dove la musica diventa oltre che divertimento un modo per intercettare e trovare una soluzione al disagio giovanile: è quanto messo in campo dall’Amministrazione comunale di Montegrotto Terme che ha allestito la sala e siglato una convenzione per un anno all’Associazione Strummer Aps per il progetto «Progetto Strummer Lab - esperienze di comunità attraverso la pratica musicale e altre forme artistiche».

Strummer

«Abbiamo incontrato - spiega l’assessora al Sociale - i rappresentanti dell’associazione Strummer che ci hanno ricordato il percorso di gestione della sala prove presso il palazzo del Turismo, inagibile ormai da molti anni e di come quell’esperienza abbia permesso di intercettare il disagio di generazioni di adolescenti e di ragazzi, cui le famiglie a volte non riescono a dare risposte, e che può sfociare il comportamenti trasgressivi o nei, casi peggiori, violenti. Considerando la neutralità e l’universalità del linguaggio musicale riteniamo che proporre ai ragazzi spazi e occasioni per fare musica assieme possa rappresentare da un lato un valido strumento per superare stereotipi e difficoltà nei percorsi di integrazione e dall’altro possa porre le premesse per la costituzione di una nuova comune identità sociale e culturale delle giovani generazioni basate sulla conoscenza dell’altro». Il progetto Strummer Lab promuoverà attraverso la musica e altre forme artistiche legate alla produzione musicale, da valorizzare sia come risorsa socio-ricreativa, sia come canale per l’inclusione comunitaria, partecipata e spontanea.

Covenzione

«Nel progetto - spiega il sindaco - la musica diventa un elemento educativo di coesione, partecipazione, riscatto sociale, prevenzione ed emancipazione. La sala musica sarà un luogo dove potranno suonare le man esistenti e quelle che nasceranno, e l’associazione organizzerà incontri, seminari, concerti ed eventi pubblici coinvolgendo coloro che saranno coinvolti nel progetto». La convenzione tra il Comune e l’associazione che gestirà la sala prove durerà 12 mesi, a partire dal primo ottobre 2021. L’associazione, che riceverà un contributo di 1.500 euro, definirà, assieme all’Amministrazione comunale, un regolamento di utilizzo della sala e della strumentazione presente per i gruppi musicali che la utilizzeranno, coordinerà e gestirà i turni di utilizzo con un meccanismo di prenotazione, provvederà alla pulizia e alla manutenzione ordinaria della strumentazione, e definirà un piano economico di sostentamento del progetto. Nel corso dell’anno organizzerà inoltri seminari e workshop destinati sia ai bambini, sia aa musicisti amatoriali