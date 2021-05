Nuovi lampioni fotovoltaici per illuminare le zone ancora buie di Montegrotto Terme

Partiranno nei prossimi giorni i lavori per l’istallazione di nuovi lampioni a pannelli fotovoltaici per illuminare alcune zone del territorio sampietrino ancora prive di illuminazione pubblica e non raggiungibili tramite cavidotto o linea di pubblica illuminazione. Le vie interessate gli interventi sono via Monte alto, via Monte Rua, via Monte Nero, via Scagliara, via Gobetti, via Val di Mandria, via Regazzoni Alta, via Salvo D’Acquisto, via Sabotino, via Mascagni e via Fratelli Bandiera.

Installazione

I lavori, in programma da tempo e ritardati a causa della pandemia, verranno eseguiti dalla Simet gestore degli impianti di illuminazione del Comune. I lampioni saranno alti 8 metri e dotati di pannelli ad alta efficienza energetica installati direttamente sulla corpo illuminante con una nuova tecnologia che consente maggiore assorbimento di luce e una maggiore durata di illuminazione. «L’installazione di questi lampioni consente un forte risparmio di opere edili, perché non necessitano di cavidotti o linee e di contatori per l’energia elettrica e sono in grado di garantire bene l’illuminazione notturna di zone che fino a oggi sono sempre rimaste al buio», spiega il consigliere Omar Turlon che ha seguito la vicenda.

Riqualificazione energetica

«La riqualificazione energetica - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - ci ha portato a programmare l'illuminazione anche di alcune vie che da sempre sono rimaste dimenticate. Un impegno onorato nei confronti delle tante richieste pervenute». Nelle prossime settimane verrano installati anche altri lampioni dove, con le nuove asfaltature, sono state fatte le predisposizioni: in via a Tiepolo, da sempre buia, in via Regazzoni Bassa fino al confine con Galzignano, in piazza Mercato, in via de Nicola e altre zone dove mancano o sono stati abbattuti da sinistri. Partiranno inoltre i lavori per l’illuminazione del tratto della circonvallazione da via Catajo a via Castello.