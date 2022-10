Nuovo impianto fotovoltaico, la Cia si schiera con il comune

Sul nuovo “Impianto da 20 ettari per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica” Cia Padova condivide in pieno la posizione del Comune di Sant’Urbano: «Vanno salvaguardati i terreni agricoli, le colture e il paesaggio. No su tutta la linea alla concessione di autorizzazioni che consentono il consumo di suolo agricolo».

Pannelli

Nel caso specifico, si tratta di un’installazione composta da 33.824 moduli, per una potenza di 20,29 Megawatt, fortemente impattante. Tre mesi fa l’approvazione in Consiglio regionale del Pdl 97 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”. «Abbiamo lavorato in sinergia con le Istituzioni per addivenire ad una norma che privilegiasse, anzitutto, il fotovoltaico sui tetti, sulle cave dimesse e sulle aree abbandonate in genere – commenta il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato – Da sempre siamo contro a tutti quei progetti che prevedono il consumo di terreni agricoli, è una battaglia politica che portiamo avanti con forza e che rientra nel dna della nostra associazione».

Agricoltura

In termini legislativi l’iniziativa di Sant’Urbano, presentata da un privato, rientra nel solco della normativa vigente. «Ciò non significa che non dobbiamo battagliare al fine di salvare sia gli appezzamenti che i prodotti agricoli – prosegue Trivellato – Rimaniamo fortemente contrari alla concessione di questo tipo di autorizzazioni da parte delle autorità competenti. A questo proposito chiediamo un intervento immediato da parte del Ministero della Transizione ecologica». Non solo. Cia Padova ha proposto che siano i Comuni stessi, e non i privati, ad individuare le aree eventualmente interessate al posizionamento di moduli fotovoltaici. «Insieme al Comune di Sant’Urbano – conclude il presidente – compiremo tutti quei passi possibili per la salvaguardia dei terreni».