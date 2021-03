Nuovo largo a Montegrotto Terme: è Madre Teresa la vincitrice del sondaggio tra i cittadini 

Il sondaggio lanciato dal sindaco Riccardo Mortandello per la giornata dell’8 marzo in una settimana ha raccolto 280 preferenze: Madre Teresa ha vinto con 54 voti staccando di poco la prima donna laureata al mondo, proprio a Padova, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, che ha avuto 50 voti

I cittadini hanno scelto Madre Teresa di Calcutta tra i dieci nomi proposti dalla Consulta Pari Opportunità di Montegrotto Terme per l’intitolazione del nuovo il largo dove insistono le case dell’ex cooperativa Sacro Cuore di piazza Mercato. Il sondaggio lanciato dal sindaco Riccardo Mortandello per la giornata dell’8 marzo in una settimana ha raccolto 280 preferenze: Madre Teresa ha vinto con 54 voti staccando di poco la prima donna laureata al mondo, proprio a Padova, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, che ha avuto 50 voti. Seguono Artemisia Gentileschi (41 voti), Rosa Parks (33 voti), Dé-é Spóse (31 voti), Gualberta Adelaide Beccari (26 voti), Ipàzia (19 voti), Rosa Luxemburg (14 voti), Tina Modotti (10 voti) e Ersilia Bronzini Majno (2 voti).

Nomi

“I nomi proposti dalla Consulta per le Pari Opportunità - commenta il sindaco Riccardo Mortandello - sono comunque tutti interessanti. L’impegno per la parità di genere, la necessità che la storia venga ripensata considerando anche il ruolo che hanno avuto le donne nella vita quotidiana e nella storia culturale e sociale, sono fondanti per la nostra amministrazione. Per questo anche gli altri nomi proposti verrano coinvolti in un progetto che presenteremo tra qualche settimana. Inoltre accoglieremo tutti gli altri spunti che sono arrivati per altre donne, come Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, Oriana Fallaci.. e li utilizzeremo per fare altre intitolazioni. Ricordo e strade possono essere intitolate solo a persone che sono scomparse da almeno 10 anni”.

Madre Teresa

“Sono molto contenta - afferma l’assessora alle Pari Opportunità, Elisabetta Roetta - che Madre Teresa di Calcutta sia stato il nome più votato del sondaggio. La sua missione era di riconoscere dignità ad ogni singola persona, a prescindere dall’indigenza della sua condizione, dedicandosi alla cura degli ultimi e degli emarginati. E’ stata una grande donna, maestra ed esempio di solidarietà, di accoglienza e di speranza per la costruzione di una società migliore. Voglio inoltre sottolineare l’importanza della collaborazione tra l’amministrazione e la Consulta Pari Opportunità, presieduta da Sandra Pinato, un organismo della società civile che funge da stimolo e da collaborazione per la nostra amministrazione”.