Il nuovo parco porta il nome del giornalista Walter Tobagi, ucciso negli anni di piombo

Un nuovo parco a servizio dei bambini e delle famiglie che vivono nella zona artigianale di Montegrotto Terme: richiesto dai cittadini, l’amministrazione comunale ha concluso nei giorni scorsi i lavori e la posa delle nuove giostrine in via Nino Bixio. Sabato pomeriggio, alle 16, il parco sarà inaugurato. Per volontà del sindaco Riccardo Mortandello sarà intitolato alla memoria del grande giornalista Walter Tobagi, ucciso dalla Brigata XXVIII marzo il 28 maggio 1980 a Milano.

«Vogliamo ricordare - spiega il sindaco Mortandello - ciò che Walter Tobagi ha rappresentato per il nostro Paese: un grande giornalista che approfondiva temi importanti, che ha scritto in tante testate anche di diverso orientamento politico - su l’Avanti e l’Avvenire, prima di passare al Corriere dell’Informazione e poi al Corriere della Sera - impegnato anche nel sindacato come presidente dell’Associazione Lombarda della Stampa. Abbiamo voluto dedicare questo parco a Tobagi in virtù del suo impegno per il miglioramento della società. Ovviamente una riflessione va anche fatta sul modo barbaro con cui è stato ucciso dal terrorismo rosso. A tanti anni di distanza è giusto non dimenticare, ma analizzare e approfondire quanto è accaduto negli anni di Piombo».

«Spero che ogni bambino, ogni mamma, ogni papà, ogni nonno - prosegue il sindaco di Montegrotto Terme - leggendo la targa che scopriremo, possano chiedersi chi era Walter Tobagi, l’uomo, il giornalista, lo storico, il padre, in modo da creare una consapevolezza civica sempre più diffusa. Siamo onorati della presenza della figlia Benedetta a questa intitolazione». Alle 18, nel centro civico Alda Merini di via Scavi, ci sarà poi la presentazione del nuovo libro di Benedetta Tobagi «La Resistenza delle donne» (Einaudi, 2022). Dialogherà con l’autrice la direttrice didattica dell’istituto comprensivo di Montegrotto Terme, Roberta Scalone.