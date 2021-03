Nuovo passaggio ciclo pedonale in via Pelosa per l'accesso al Parco Raciti

Il capogruppo in consiglio comunale del Pd, Gianni Berno, insieme a al vice sindaco Andrea Micalizzi e al presidente della consulta di quartiere, Luciano Sardena, si sono ritrovati in via Pelosa all'altezza con via Fanelli dove è stato allestito dal Comune un passaggio ciclo pedonale che permette in sicurezza l'accesso al parco Raciti con le strade limitrofe. «Via Pelosa è una via di congiunzione importante, collega tutto il quartiere presidiato dalla consulta 6A. Per chi arriva da zona Brusegana e va verso il centro è di fondamentale importanza. Questo attraversamento protetto ha una importanza notevole sia per chi accede al parco per fare attività ludiche o sportive perché mette al riparo da eventuali rischi dovute al traffico. Il parco è uno spazio molto prezioso per tutto il territorio, fu una grande intuizione di Claudio Sinigaglia», ricorda il consigliere. «In ambito di sicurezza stradale questi interventi fanno la differenza», ha sottolineato il vice sindaco Andrea Micalizzi.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Padova usa la nostra Partner App gratuita !