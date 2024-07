Occupazioni abusive, passa l'emendamento di Soranzo: «Difendiamo le case degli italiani»

«Una svolta epocale nella lotta contro le occupazioni abusive: con il nuovo ddl sicurezza sarà finalmente più semplice e rapido riottenere il possesso di un immobile illegittimamente occupato». Questo è il messaggio del vicepresidente del gruppo consiliare regionale FdI, Enoch Soranzo, che conferma l'approvazione di un emendamento fondamentale per la difesa del diritto di proprietà.

L'emendamento, approvato ieri, estende le misure previste per le abitazioni anche a cantine e magazzini, segnando un ulteriore passo avanti nella tutela dei proprietari e nella lotta agli occupanti abusivi. «Con il ddl sicurezza - continua Soranzo - sarà inoltre più semplice e rapido riottenere il possesso di un immobile illegittimamente occupato. In questo modo, abbiamo voluto rafforzare gli strumenti legali per procedere senza indugio contro gli occupanti abusivi e a difesa del diritto di proprietà. Mentre a sinistra inneggiano all’occupazione e ne fanno una battaglia politica, noi difendiamo le case degli italiani e il legittimo diritto di vedersi restituito ciò che viene loro indebitamente sottratto. Non possiamo tollerare che i diritti dei proprietari vengano calpestati».

L’emendamento rappresenta una risposta concreta alla crescente preoccupazione per le occupazioni abusive, tornate recentemente alla ribalta delle cronache dopo alcune dichiarazioni. La nuova normativa prevede, inoltre, una procedura d’urgenza per riassegnare rapidamente il bene occupato al legittimo proprietario, con particolare attenzione ai più deboli e meno tutelati, come gli anziani, che possono ad esempio ritrovarsi con la casa occupata al rientro da un ricovero in ospedale.

«L’unica risposta efficace è il pacchetto sicurezza - chiosa Soranzo - di cui uno degli elementi fondamentali è proprio la norma per sanzionare in maniera più significativa le occupazioni abusive e illecite. Questo emendamento è un passo decisivo per la difesa del diritto alla proprietà, un diritto inviolabile e costituzionalmente tutelato, minacciato troppo spesso. Con la nuova normativa, il governo s’impegna a restituire l’alloggio al suo legittimo titolare, tutelando in particolare i cittadini più vulnerabili. Il nostro impegno è chiaro: restituire dignità e sicurezza a tutti i proprietari, garantendo loro il diritto di riappropriarsi dei loro beni senza ulteriori ostacoli, come avviene da sempre in qualsiasi Stato di diritto.”