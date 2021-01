OGD Terme e Colli Euganei: shopper con il logo e brochure esplicativa per sensibilizzare anche i residenti

Far crescere il senso di apparenza e l’orgoglio di un’identità non solo sampietrina, ma di una destinazione turistica che ha molto da dire e da dare, anche in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo: proprio a questo scopo l’amministrazione sampitrina ha stanziato 13 mila euro per la stampa e la diffusione di shopper biodegradabili e di carta e di una brochure esplicativa (in più lingue perchè destinata non solo ai residenti ma anche i turisti) per spiegare il valore del concetto di destinazione turistica “Terme e colli euganei”.

“Vogliamo - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - favorire la familiarità con l’utilizzo del logo della destinazione e con il concetto di appartenenza alla stessa introducendo strumenti di uso comune nel territorio come le shopper per la spesa quotidiana e brochure di facile comprensione con messaggi immediati in più lingue da distribuire a commercianti ed imprenditori della città; è un messaggio che va ad aggiungersi ad altri che abbiamo veicolato in questi anni per consolidare l’immagine della destinazione, a partire dalla creazione dell’ODG nel 2016 e a conclusione del periodo di presidenza del Comune di Montegrotto Terme”

«A causa del periodo che stiamo vivendo, nei prossimi anni sarà di fondamentale importanza rivolgerci a una utenza turistica di prossimità. Questa azione può incentivare anche questo. È probabile che incertezza globale scoraggerà gli spostamenti da Stati e regioni distanti dal Veneto, per questo dobbiamo riscoprire un turismo fatto da cittadini italiani». L’uso del marchio OGD è accessibile a tutte le imprese, istituzioni e organizzazioni della destinazione e questa iniziativa mira a farne comprendere che il suo utilizzo serve a consolidare e rafforzare l’immagine della destinazione nonché l’identità e il posizionamento del marchio nel mercato turistico e commerciale. «Rafforzare il senso di appartenenza dei singoli alla destinazione turistica, - prosegue Mortandello - è importante per creare un processo di identificazione che permetta in futuro di condividere progettualità di promo-commercializzazione a livello strettamente locale ma a beneficio dell’intera destinazione turistica».