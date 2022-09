Passano all'unanimità le mozioni Pd sugli aiuti alle famiglie per bollette e affitti

Nel corso della seduta del consiglio comunale di ieri, 12 settembre, il gruppo del Partito Democratico ha richiesto all’amministrazione comunale azioni mirate per contrastare i rincari dei costi per energia elettrica e gas e per mitigare gli aumenti dei canoni degli affitti degli alloggi per gli studenti universitari. Entrambi i documenti sono passati con il voto favorevole di ampia parte del consiglio comunale.

Mozioni

La prima mozione dal titolo “Caro energia e povertà energetica: sostegno alle famiglie in difficoltà” presentata dal consigliere Marco Concolato e sottoscritta da tutto il gruppo Pd, impegna l’amministrazione ad attivare misure a sostegno economico dei nuclei familiari maggiormente colpiti dal rincaro dei costi di energia elettrica e gas per interventi di carattere socio-assistenziale e di sostegno al reddito, incentivare il ricorso a sistemi di energia rinnovabile da appartamento, tra cui i cosiddetti sistemi fotovoltaici Plug & Play e Mini Fotovoltaico, istituendo un contributo una tantum a copertura parziale delle spese di acquisto. Nella mozione si chiede inoltre l’attivazione di un tavolo tecnico dedicato al fenomeno della povertà energetica, il potenziamento dello “Sportello Bollette” e, sul fronte delle utenze pubbliche e dei contratti di servizio del Comune di Padova, promuovere e continuare a sviluppare un piano di investimenti per sostituire progressivamente gli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici comunali a partire dai plessi scolastici. La seconda mozione, dal titolo "Emergenza affitti" e crisi abitativa: misure di sostegno per la popolazione universitaria" presentata dal consigliere Pietro Bean e sostenuta da tutto il gruppo Pd, chiede di intervenire sul tema dei rincari dei canoni di locazione per gli alloggi studenteschi, essendo ora aumentati del 42% nel costo medio per le stanze singole.

Le proposte

Tra le varie proposte, nel documento si chiede di valutare di concerto con le altre amministrazioni pubbliche competenti e con le parti sociali coinvolte, l'adozione delle misure più opportune e/o di confermare quelle adottate nel 2021 per far fronte all'emergenza, che quest'anno si presenta più grave e più incidente. Parallelamente si invita l’Amministrazione Comunale a esortare la Regione Veneto a programmare, riqualificare e finanziare, tramite l’Esu di Padova, alloggi/residenze per studenti e a favorire le segnalazioni dei cittadini circa le truffe che stanno crescendo nel mercato immobiliare a causa del contesto speculativo e la loro raccolta, in modo da aiutare concretamente le istituzioni a contrastare il fenomeno.