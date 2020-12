Oltre 1200 le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 a Padova e Provincia

«Dati inquietanti che indicano un evidente problema di sicurezza nei luoghi di lavoro - dichiara Gloria Berton, Segreteria Provinciale Cgil di Padova - e ancora una volta il prezzo più alto lo pagano le donne: anche nella nostra provincia sono più del doppio degli uomini quelle che hanno fatto denuncia da infortunio da Covid».

Protocolli

«Senza i protocolli di sicurezza che abbiamo siglato con centinaia di aziende della Provincia e senza il ruolo fondamentale svolto dalle RSU e RLS nel sottoscriverli la situazione sarebbe ancora peggiore. La Cgil e il Patronato Inca restano a disposizione dei lavoratori per ogni chiarimento e sostegno sul tema». 104.328 denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 in Italia, 8510 in Veneto e 1228 nella Provincia di Padova. È questo il primo dato che emerge dalla Scheda Regionale Infortuni Covid-19 dell'Inail per il periodo che va da gennaio al 30 novembre del 2020. E tra i 1228 infortuni nella nostra provincia, 865 hanno riguardato le donne, 363 gli uomini.

Numeri

«Sono numeri che destano forte preoccupazione – dice Gloria Berton componente della Segreteria Confederale della Cgil di Padova con delega alla Salute e Sicurezza sul Lavoro – ma che dicono anche quanta ragione abbiamo avuto a chiedere a gran voce l'applicazione dei Protocolli di Sicurezza nei luoghi di lavoro fino ad invocare lo stop della produzione laddove questo non veniva fatto. Se i Sindacati non si fossero battuti per ottenere questo, ora i dati sarebbero ancora peggiori. Bene ha fatto il Governo a seguirci su questa linea e a dare alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e ai Rappresentanti per la Sicurezza sul Lavoro (RSL) il fondamentale compito di essere parte attiva nella sottoscrizione dei protocolli fino anche ad arrivare a segnalare, laddove si verifichi, la mancanza degli standard di sicurezza per continuare a lavorare. Resta un modello che va perfezionato e diffuso ma la strada è quella».

Donne

«Desta rabbia che a pagare il prezzo più alto siano ancora una volta le donne: più del doppio degli uomini quelle che hanno presentato denuncia da contagio da Covid-19, a dimostrazione che questo virus ha la maledetta propensione ad accentuare le disparità e ad aggravare maggiormente i problemi laddove erano già presenti. Infine – conclude Gloria Berton – va considerato che questi dati, già terribili, arrivano fino al 30 novembre, cioè non considerano l'attuale fase di forte progressione del contagio che viviamo nella nostra Provincia e in Veneto, né quella più che probabile che registreremo finite le festività. Per questo credo che la situazione sia destinata a peggiorare. Invitiamo dunque i lavoratori ad una scrupolosa osservanza di tutte le regole per la sicurezza nei luoghi di lavoro e a contattarci, tramite il Patronato Inca, per qualsiasi tipo di assistenza in caso di infortunio da Covid. Sono ben oltre il centinaio quelli che lo hanno fatto in questi mesi e che abbiamo supportato per accedere alla tutela Inail, per eventuali indennizzi o risarcimenti. E’ un servizio che riteniamo essenziale ed è nostra intenzione continuare a fornirlo a chiunque ne abbia bisogno».