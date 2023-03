Omogenitorialità, Marta Nalin: «Da una parte i reazionari, dall'altra persone e amministrazioni al passo con la realtà»

«Intendo confermare le modalità e le procedure che fin dal 2017 sono state applicate da me e dal Comune di Padova, e come sempre fatto comunicando ogni atto alle Autorità competenti». Lo va ripetendo come un mantra da giorni, il sindaco Sergio Giordani, riguardo la registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali. Specificando, perché anche se c'è chi lo vuol passare per un rivoluzionario movimentista, che ci vuole un intervento del Parlamento. Ma è bastato dichiarare che avrebbe continuato a fare come ha sempre fatto, anzi come hanno sempre fatto come amministrazione perché proprio Giordani lo ricorda sempre, le cose si fanno insieme. La città è quindi finita su tutti i media nazionali per via di questa decisione. Ma Padova è una città che è sempre stata non solo sensibile ma in prima linea sui temi dei diritti civili. Quello che si adotta è in fondo un principio semplice, perché negare l'atto di iscrizione a quei bambini equivarrebbe ad esporli a gravi discriminazioni, fin dalla nascita.

Nalin

Una che fa parte della maggioranza seppure non sedendo più in giunta, la consigliera Marta Nalin di Coalizione Civica, si è espressa in maniera maniera durissima sulla decisione del Governo: «Oggi sono sotto grave attacco - ha scritto l'ex assessora al sociale del Comune di Padova - i diritti civili. Sono gravi le dichiarazioni di esponenti della maggioranza di Governo in materia di riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. C’è chi accusa i genitori di "spacciare" per loro il figlio che chiedono di riconoscere, c’è chi ancora parla di disumanità e di contrarietà alla natura, di trafficanti di clandestini e di bambini, chi addirittura ritiene la maternità surrogata un fatto più grave del reato di pedofilia. È grave che la Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato abbia approvato una risoluzione contraria alla proposta di Regolamento europeo per l’adozione di un certificato europeo di filiazione, privando dei diritti fondamentali 2 milioni di bambine e bambini europei. È grave che il Ministro degli interni abbia ordinato ai prefetti di vietare ai Comuni il riconoscimento di figlie e figli delle coppie omogenitoriali, a Padova 32 dal 2017 ad oggi».

Società

Dopo l'attacco al Governo, Nalin ha invece messo in evidenza perché, a Padova, si continua a registrarli, questi bambini: «C’è un’altra Italia, quella delle persone e delle amministrazioni comunali, che cercano di stare al passo con la realtà di fronte all’inerzia o all’arretramento del legislatore nazionale. Perché hanno la responsabilità di garantire i diritti di chi fa parte della comunità cittadina, perché sanno guardare oltre confine verso le esperienze più innovative, e così rispondono con concretezza e fantasia ai bisogni e alle istanze di chi abita il territorio comunale. Anche il Comune di Padova, come si è fatto negli scorsi anni anche grazie a Coalizione Civica per Padova, sceglie di resistere all’arretramento e rilancia per costruire una società più giusta contro parole e azioni sbagliate. Non ci lasceremo intimidire».

Social

L'eco di quanto sta avvendendo a Padova, come dicevamo in apertura, sta facendo molto parlare, sui media e sui social. La faccenda travalica i confini territoriali ed è fonte di grande dibattito. C'è chi critica, ma non sono tantissimi a dire il vero, chi elogia l'operato dell'amministrazione patavina. Questo, che non dovrebbe essere affrontata come una questione ideologica visto che si tratta di bambini già nati, sta dimostrando ancora una volta che quando la poltica tocca temi etici, troppo spesso, si traduce in moralismo. E alla politica questo non fa bene, di conseguenza neppure alla società.