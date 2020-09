Operazione GdF, Zaia: «Stanati imbroglioni che rovinano la reputazione dei commercianti onesti»

«Ancora una volta grazie a una brillante operazione della Guardia di Finanza di Padova, alla quale vanno i miei complimenti, è stato evitato che migliaia di persone rischiassero di star male per aver usato prodotti contraffatti. Ritengo sia stato smascherato un reato gravissimo, ben peggiore delle lievi pene che genera. Chi, coscientemente vende materiali truccati potenzialmente nocivi per la salute, non dovrebbe mai più esercitare nessuna forma di commercio»: così il Presidente della Regione Veneto sottolinea l’importanza dell’operazione della Gdf patavina, che ha sequestrato 8.500.000 blister contenenti prodotti da decorazione personale ad uso non cosmetico, in quanto potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, che venivano venduti all'ingrosso da una società operante nel Centro Ingrosso Cina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento

Aggiunge il Governatore del Veneto: «Ringrazio la Guardia di Finanza, nella certezza che la loro intensa azione sul territorio continuerà a essere un valido deterrente contro gli imbroglioni che rovinano anche la reputazione a milioni di commercianti onesti, i quali vendono prodotti di qualità, pagano le tasse, e si trovano a dover fare i conti anche con questa deplorevole concorrenza sleale”.