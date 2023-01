L'Opv rilancia il "sogno" di Giordani. Colasio: «Auditorium alla Prandina, proposta seria»

In occasione della presentazione di una serie di appuntamenti dell'Orchestra, Paolo Giaretta, ex primo cittadino ed ex senatore, oggi vicepresidente dell’Opv, ha rilanciato la proposta

«Un teatro moderno da inserire nell’area urbana denominata “ex caserma Prandina”, proposta di ampio respiro che ambisce a dotare Padova di una vera Casa della musica che sia un punto di riferimento per la città, sia per gli appassionati di musica che per giovani e studenti. Un luogo capace di rispondere alle nuove esigenze di acustica e accessibilità, di esaltare le realtà musicali del territorio e di ospitare allo stesso momento le grandi orchestre con le quali OPV annualmente attua un proficuo programma di scambi culturali». In occasione della presentazione di una serie di appuntamenti dell'Orchesta che Paolo Giaretta, ex primo cittadino ed ex senatore, oggi vicepresidente dell’Opv, ha lanciato la proposta. Molto positivo il commento dell'assessore Andrea Colasio che ha parlato di un progetto serio da prendere in considerazione senza atteggiamenti ideologici.