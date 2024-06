Orizzonti difende Gottardo: «Difendere lui significa difendere la Costituzione »

La vicenda della condanna ad Alberto Gottardo non poteva che fare discutere. Non sono poche le voci che si sono spese in sua difesa. «Otto mesi di reclusione e 17mila euro da pagare per aver detto dove un fascista aveva fatto un murales con il faccione di Mussolini. È reato di istigazione a delinquere dire dove i fascisti rappresentano il Duce. Così una battuta dello speaker e giornalista Alberto Gottardo a La Zanzara gli è costata una condanna. Ci domandiamo: l’antifascismo è reato?». Orizzonti si schiera apertamente dalla parte dello speaker che è stato condannato dal tribunale di Milano. «L’apologia di fascismo sì. A lasciarci interdetti è la totale indifferenza del centrosinistra padovano. Alberto è una persona libera senza tessere di partito, un civico che non ha le spalle coperte. Difendere lui significa difendere la Costituzione e le libertà da essa previste. Quando si parla di antifascismo non dovrebbero sorgere distinguo»