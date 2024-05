Ok all'hub Alì, Orizzonti: «Siamo vicini ai cittadini di Granze di Camin»

«La maggioranza del sindaco Giordani ha approvato la variante urbanistica che permetterà la costruzione del maxi-polo logistico Alí. Orizzonti si stringe ai cittadini di Granze di Camin, a cui il mondo è crollato addosso, e alla città intera»: così il movimento politico Orizzonti - di cui fa parte anche l'ex vicesindaco Arturo Lorenzoni - commenta l'approvazione in Consiglio Comunale a Padova nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 maggio della realizzazione dell'hub Alì.

Aggiungono da Orizzonti: «Nel 2022 prevedemmo che il primo cittadino avrebbe tradito le promesse ambientaliste perseguendo gli interessi della grande distribuzione. Prevedemmo inoltre che l’ammucchiata elettorale salita sulla barca del vincitore si sarebbe sfaldata dinanzi alle sfide più importanti. Risultammo inascoltati da tutti, ma i fatti ci stanno dando ragione, motivo per il quale restammo gli unici a non sostenere Giordani, relegati ai margini, per la soddisfazione collettiva dei partiti e delle pseudo liste civiche manovrate da Palazzo Moroni. Ai pochi consiglieri che hanno votato contro chiediamo di uscire dalla maggioranza, dimostrando di credere davvero in un futuro diverso per Padova, anche se prevediamo che verrà prediletto il mantenimento della carica istituzionale. Padova est è l’oggetto contundente del tradimento dell’amministrazione verso i padovani. Basti pensare ai due terreni concessi ad Aspiag-Despar in cambio del ben più frugale Basso Isonzo. A succedere questa amministrazione, ormai sfiduciata dai padovani, non sarà la destra, notoriamente contro l’ambiente tanto quanto i giordaniani, ma un nuovo centrosinistra, autenticamente civico e ambientalista, che non deve rendere conto a nessuno se non ai cittadini. Orizzonti è sempre stato in prima linea per costruirlo».