Ostanel in difesa della consigliera veneziana Sambo, insultata da un collega

Un commento dispregiativo sotto un post della consigliera comunale Pd Monica Sambo sta sollevando un caso politico. «Fai pena. Donna e mamma inutile a livello politico... Stai a casa che è meglio» ha scritto giovedì sera il consigliere della municipalità di Venezia, Murano e Burano Davide Quarta, di Fratelli d'Italia commentando un video in cui Sambo criticava il nuovo regolamento sulle locazioni turistiche annunciato dalla giunta Brugnaro.

“Solidarietà a Monica Sambo, Consigliera comunale che ogni giorno con coraggio si batte per rendere migliore Venezia e ci dimostra come essere donne non debba essere un limite in politica. Dei molti attacchi della peggior Destra oggi il culmine: un consigliere di Fratelli d’Italia che la attacca, anche nel privato. È inaccettabile, sono parole che non devono passare sottotono e non possono essere sottovalutate. Essere nel partito di maggioranza non può far credere di avere il diritto di essere impuniti” dichiara in una nota la Consigliera regionale del Veneto che Vogliamo, Elena Ostanel.