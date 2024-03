Ostanel (VcV): «La maggioranza che lo ha candidato prenda posizione su Valdegamberi. Troppo facile far finta di niente»

Il consigliere regionale del gruppo misto eletto però nella Lista Zaia, Stefano Valdegamberi, veronese di Badia Calavena, è stato tre giorni a Mosca, «come osservatore» per le elezioni che si sono tenute in Russa. Come tutti sanno per Putin è stato un plebiscito, con una percentuale vicina al 90%. In pratica l'unico candidato, non esattamente un esempio di democrazia. Se prima dell'ìnvasione dell'Ucraina la cosa era tollerata al limite provocava qualche ironia e anzi Putin era un grande alleato e amico dell'Italia, da tre anni in qua le cose sono decisamente cambiate. La guerra ha cambiato non solo gli scenari ma anche le condizioni. Dirsi vicino a Putin per un paese che invia aiuti, e armi, all'Ucraina, è qualcosa in più di una contraddizione. E la cosa sta cominciando a destare sempre più imbarazzo. Anche perché Valdegamberi, dopo il viaggio in Russia, ha pure elogiato il "modello" proposto da Putin.

Valdegamberi siede in consiglio regionale dal 2005. Nel 2020, candidato nella lista Zaia. E' passato al gruppo misto in seguito alle sue uscite a dir poco infelice a seguito della morte di Giulia Cecchettin. Arrivò addirittura a giudicare la famiglia della vittima e ad attaccare la sorella. Se è vero che nel veronese raccoglie tante preferenze, di fatto si è fatto conoscere a livello nazionale in seguito a dei suoi post decisamente fuori luogo tanto da unire critiche da destra a sinistra comprese associazioni non solo venete. Durante il periodo della pandemia prima si è speso per promuovere il vaccino russo Sputnik per poi virare verso la galassia no-green pass senza dimenticare che le sue posizioni estremiste anche in altre serie questioni come l'aborto o l'eutanasia. Ora, dopo la "missione" in Russia come osservatore, si sono sprecate non solo le critiche ma anche la richiesta che venga "dimesso" dal consiglio comunale. «È il gruppo Lega-Lista Zaia che deve prendere sul serio le parole pericolose del consigliere Valdegamberi e chiedere di dimettersi. Troppo facile far finta di niente e lasciare che dica certe falsità propagandistiche. Se oggi siede in Consiglio regionale è merito di chi l’ha candidato, forse ci sono dei colleghi di maggioranza che la pensano come lui e quindi non vogliono prendere le distanze dalle sue dichiarazioni?» si domanda la consigliera regionale Elena Ostanel. «È un rappresentante eletto che deve portare rispetto all’istituzione che rappresenta in particolare se si permette, senza alcun titolo, di fare l'osservatore di un sistema, quello russo, che ha già dato prova della sua qualità con continue persecuzioni di oppositori, arresti di massa ed esercito nelle cabine elettorali. Se per Valdegamberi questa è democrazia, non merita di sedersi nell'aula del nostro Consiglio regionale», conclude perentoria la consigliera eletta nelle fila de Il Veneto che Vogliamo.