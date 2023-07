«Stato d'emergenza? Parlamentari padovani assenti, erano impegnati a salvare la Santanché»

Sono stati giorni davvero duri in tutto il Veneto, e l'opposizione in Regione chiede risposte su quanto c'è da fare per mettere in sicurezza il territorio e l'ambiente. «Gli annunci sono rimasti annunci e i post hanno proclamato solo sui social. Di concreto non c'è ancora nulla. Di soldi, manco a parlarne, per adesso nemmeno l'ombra». Ha usato queste parole Elena Ostanel, consigliera regionale del gruppo Il Veneto che Vogliamo sull'assenza, dal consiglio dei ministri di mercoledì 26 luglio, di provvedimenti o stanziamenti in risposta alle richieste di stato di calamità naturale presentate da varie regioni, Veneto compreso, per i fenomeni di maltempo delle ultime settimane. «È un segnale – dice Ostanel – di come la coesione tra territorio e Roma, nell'alleanza di centro-destra, sia più fragile del raccontato. E di come il peso specifico della Lega del Veneto non sia così determinante. O, forse, è soltanto l'indice dell'inefficienza dell'esecutivo Meloni che, restando in tema di emergenze climatiche, deve ancora tirare fuori i soldi veri per l'alluvione in Romagna».

Una battuta sarcastica è indirizzata ai parlamentari padovani e veneti: «Rilevando l'agilità dei membri del governo che non hanno trovato il modo per dichiarare lo stato di emergenza, ma l'hanno scovato per schierarsi numerosi a fianco della ministra del turismo Santanchè alle prese con la mozione di sfiducia, questa mancanza di reattività dell'esecutivo appare come un segnale». Infine una considerazione: «Di sicuro – conclude la politica padovana – è un'occasione persa per rispondere alle esigenze dei nostri concittadini che, ormai, al primo tuono temporalesco scappano a parcheggiare l'auto sotto a un cavalcavia. Chissà cosa ne pensano delle promesse social di Meloni le migliaia di veneti che sono trovati con le macchine sfondate, i fotovoltaici distrutti, i campi e i frutteti massacrati da “chicchi” di grandine grossi come palline da tennis? Per ora il centrodestra di risarcimento e di governo ha steccato la prima».