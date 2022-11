Ostanel riceve gli universitari: «Basta idonei senza borsa di studio»

Una rappresentanza di studenti, rimasti senza borse di studio, è stata a protestare di fronte a Palazzo Balbi. «Tra loro - racconta Elena Ostanel, consigliera regionale del movimento civico Il Veneto che Vogliamo - anche una delegazione di studentessa iraniane, arrivate a Padova per studiare grazie a questa borsa che però ad oggi non esiste La loro storia fa comprendere la gravità della situazione in cui siamo: risulti idoneo alla borsa in una graduatoria, scappi da una guerra, per essere idoneo devi avere un contratto di affitto, quindi ti impegni per una spesa che non puoi sostenere, e dopo qualche mese ti rendi conto che sei idoneo non beneficiario. Di fatto la tranche che ti doveva arrivare a dicembre non arriva e tu sei senza soldi»

Palazzo Balbi

«Ho deciso di andarli a ricevere io, perché se vieni sotto Palazzo Balbi e nessuno ti ascolta, non va bene - denuncia Ostanel - Seppur di minoranza, sono la vicepresidente di una Commissione Consigliare che si occupa di istruzione e che ha votato all'unanimità di spingere il Consiglio a prendere in carico il tema di tutti gli idonei non beneficiari una volta per tutte. La richiesta degli studenti è stata chiara: sedersi ad un tavolo, con l'assessore Donazzan e gli enti per il diritto allo studio, per capire come risolvere una questione che non ha precedenti, quella di avere così tante persone escluse dal diritto allo studio. Una richiesta che da tempo fanno tutte le rappresentanze».

Primo passo

«Oggi abbiamo fatto un primo passo - dichiara soddisfatta la consigliera regionale - Le studentesse e gli studenti hanno potuto presentare la situazione anche alla Presidente della Commissione. Ora dobbiamo riuscire a convocare questo tavolo istituzionale con tutte le parti competenti e mettere tutte le risorse necessarie, a partire da quegli studenti che scappano da situazioni di guerra. In Veneto non ci dovranno esser più idonei senza borsa di studio».