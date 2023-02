Caos Busitalia Veneto, Ostanel e Venturini in coro: «Bisogna intervenire, e subito»

Un timore bipartisan: Elena Ostanel, consigliera regionale de Il Veneto che Vogliamo, ed Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, esternano tutta la loro preoccupazione per la situazione del trasporto pubblico locale a Padova e provincia.

Elena Ostanel

«Il grido di allarme dei sindacati, degli autisti, della politica e dei cittadini è unanime. Il trasporto pubblico a Padova non può continuare così - esordisce Ostanel - Ha ragione l'assessore Ragona a dire che, oltre alle responsabilità dell'azienda, le mancanze della Regione sono gravi. L'agenzia unica che farebbe risparmiare fondi preziosi è ancora ferma e una mia interrogazione è all'ordine del giorno del consiglio da settimane senza risposta. Perché l'assessore De Berti non è ancora intervenuta con questa misura che darebbe un po' di ossigeno? Ancora più grave la bocciatura lo scorso consiglio di una mia mozione che chiedeva un tavolo di crisi proprio per gestire l'emergenza a Padova, oltre ai finanziamenti necessari-e mai arrivati- per poter davvero garantire un trasporto pubblico efficiente e condizioni di lavoro per gli autisti accettabili. La bocciatura della mozione non fa presagire nulla di buono: una Regione che non mette nessun fondo aggiuntivo ai fondi trasferiti dallo Stato non può che essere colpevole».

Elisa Venturini

Anche Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, è intervenuta sulla situazione del trasporto pubblico locale in provincia di Padova.

«L’assessore regionale Elisa De Berti che sta seguendo con attenzione la situazione tempo fa ha sottoposto a Trenitalia a Roma la questione padovana con riferimento a Busitalia ed è in contatto con l’ente di Governo. La situazione è oggettivamente complicata a livello nazionale, perché l’aumento del costo dei carburanti, la carenza di personale ed un calo di utenti che non sono ancora tornati ai livelli pre-Covid si fanno sentire su tutte le società di trasporto della nostra Regione. Detto questo, la situazione padovana si contraddistingue anche per la necessità di onorare un contratto di servizio sottoscritto dall’azienda di trasporti con l’ente di Governo. Rimanendo nell’alveo della legalità è però necessario impedire che il trasporto locale pubblico vada in tilt: è un servizio strategico ed essenziale che deve garantire ai cittadini degli standard accettabili a prezzi accessibili. Per questo auspico che le parti in causa trovino un equilibrio che riesca ad assicurare ai cittadini un servizio efficiente. Ci è chiara la complessità della situazione ma il rischio è alto e per questo deve essere prodotto il massimo sforzo per superare questa palese situazione di difficoltà».