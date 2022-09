Ostellari incontra i baristi: «La lega garantirà lo stop ad eventuali altre restrizioni Covid»

Appe incontra il senatore leghista Andrea Ostellari. L'associazione che tutela i diritti dei pubblici esercizi sta incontrando tutti i candidati padovani in Parlamento. «Ho avuto l’opportunità di confrontarmi, finalmente in presenza, con i rappresentanti dell’Associazione provinciale pubblici esercizi di Padova - racconta Ostellari - .Ho raccolto indicazioni e proposte e garantito che la Lega farà la sua parte, contro il caro energia, contro nuove ipotesi di restrizioni sanitarie legate al Covid, in favore di un fisco e di una disciplina del lavoro più leggeri, semplici e a favore d'impresa. Ho anche lanciato la proposta di istituire un tavolo permanente fra associazioni di categoria e rappresentanti padovani in Parlamento. Questo strumento, aperto a tutti, potrà consentire un dialogo costante fra eletti e territorio».