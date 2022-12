Nordio premia Ostellari con le deleghe sulle carceri e sulla transizione digitale della giustizia

Il sottosegretario Andrae Ostellari incassa deleghe pesanti dal ministro alla giustizia, Carlo Nordio. Il leghista padovano ha ottenuto infatti il mandato al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la direzione generale dei detenuti e al trattamento e i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria. A queste si aggiungono il dipartimento per la transizione digitale della giustizia (quindi avrà a che fare con il Pnrr), l'analisi statistica e le politiche di coesione e la direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, la direzione generale di statistica e analisi organizzativa, la direzione generale per il coordinamento politiche di coesione oltre alla delega al dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. «Lavoriamo consci che il futuro del nostro sistema giudiziario passa attraverso una rapida e funzionale transizione digitale - commenta il sottosegretario alla giustizia, Andrea Ostellari - che le pene comminate devono essere effettivamente eseguite, nel pieno rispetto di quanto prevede la nostra costituzione, che la giustizia minorile merita una particolare attenzione così come meritano risposta le tante vittime delle baby gang e che i provveditorati regionali sono una parte essenziale del funzionamento e del governo dei nostri istituti di pena».