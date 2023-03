Ostellari in visita al Garante dei detenuti: «No contrapposizione fra istanze di detenuti e operatori»

Il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, sen. Andrea Ostellari, ha visitato gli uffici del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, incontrando il presidente, Mauro Palma, e le componenti del Collegio, Daniela de Robert ed Emilia Rossi.

Confronto

«Il confronto con i componenti del Collegio è stato franco e segue numerosi contatti con il presidente Palma, talvolta anche quotidiani - ha dichiarato Ostellari - Ho ringraziato per il lavoro che continuano a svolgere e assicurato piena collaborazione, trovando buona corrispondenza su questioni centrali, a partire dalla necessità di ricomporre la contrapposizione fra istanze dei condannati e del personale in servizio presso le carceri italiane. Per perfezionare il trattamento dei detenuti occorre garantire adeguata formazione, piena operatività e condizioni di lavoro dignitose, in ambienti salubri, alla Polizia Penitenziaria e agli operatori. Questo obiettivo è raggiungibile senza prevaricare alcun diritto delle persone private della libertà e, anzi, ne favorisce la rieducazione».