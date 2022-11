Decreto Rave, il sottosegretario Ostellari: «Colpiti organizzatori, promotori e partecipanti»

«Il Governo ha migliorato la formulazione della fattispecie di reato per contrastare in modo più efficace il fenomeno dei rave party clandestini». Lo dichiara il senatore leghista Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia e delegato al provvedimento che limita il reato a chiunque organizza e promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute o l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme su droga, sicurezza e igiene.

L'emendamento

Alla luce dell’emendamento del Governo al Decreto Rave, si specifica il tipo di occupazione interessato dal provvedimento, escludendo le occupazioni degli studenti o le altre manifestazioni pubbliche. Con l’emendamento rimane la pena massima di 6 anni per chi organizza o promuove l’occupazione di terreni o edifici per lo svolgimento dei rave. Resta possibile attivare le intercettazioni telefoniche nelle indagini sui presunti organizzatori e promotori dell’evento. Oltre alla reclusione da 3 a 6 anni, è prevista anche una multa da mille a 10mila euro ed è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Ostellari

«Con questo emendamento si evita l’applicabilità del dispositivo nei confronti di qualsivoglia genere di aggregazioni o manifestazioni pubbliche - evidenzia il sottosegretario Ostellari - .Rimane l’intento della norma: colpire organizzatori, promotori e anche partecipanti ad eventi musicali dai quali derivi un pericolo per la salute pubblica o l’incolumità delle persone. Le Forze dell’ordine e la magistratura hanno uno strumento in più per intervenire. L’Italia finalmente avrà una legislazione in linea con quella di altri stati europei».