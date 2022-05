Padova Bene Comune con Giordani: «Agevolazioni e tariffe più basse per le famiglie con figli»

«Bisogna pensare ad un piano per aiutare le famiglie con figli. Noi abbiamo un piano». La lista Padova Bene Comune a sostegno del sindaco Sergio Giordani, ieri ha lanciato le proposte per favorire soprattutto economicamente chi ha una famiglia e quindi spese più alte. Ad elencarle il leader del movimento Antonino Pipitone, ma soprattutto Francesco Saverio Butturini, candidato alle prossime elezioni: Si può partire rivedendo e adeguando l’attuale agevolazione tariffaria per le rette delle mense scolastiche a favore delle famiglie con più di quattro figli minorenni – dice Butturini - con l'innalzamento della soglia Isee da 26 mila a 40 mila, a partire dal secondo figlio, per l'assegnazione della tariffa corrispondente alla fascia immediatamente più favorevole. Per l'addizionale comunale oggi c'è un’esenzione per redditi con Isee inferiore a 15 mila euro, ma non tiene conto del numero di figli a carico. Portiamolo a 20 mila con nucleo familiare di almeno 5 componenti. Servirebbe anche applicare uno sconto progressivo del 15 per cento per ogni figlio abbonato a partire dal secondo, fino ad un massimo di sconto pari al 75 per cento. Inoltre, a partire dal terzo figlio abbonato, uno sconto del 50 per cento per entrambi i genitori. Servirebbe anche per incentivare l'uso del trasporto pubblico. Poi - chiude- serve rafforzare il progetto “Padova Gioca” e reintrodurre la Family Card, che tenga conto dei componenti del nucleo familiare e del reddito – chiudono i due - al fine di agevolare ed incentivare la partecipazione dei componenti il nucleo familiare alle attività offerte nel nostro Comune».