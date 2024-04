Padova Bene Comune e Sinistra Italiana:  «No ai cosiddetti "pro vita" nei Consultori Pubblici»

L’emendamento del decreto Pnrr, con la norma approvata, apre le porte dei consultori delle singole regioni a “soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità”. In pratica il Governo apre le porte ai movimenti anti abortisti senza che in tutti questi anni abbiano mai trovato una legittimazione politica, basti vedere quanti voti raccolgono sia localmente che a livello nazionale. A Padova il massimo risultato raccolto sono i neppure 200 voti raccolti a sostegno di Sposato candidato sindaco nel 2017 e che oggi si presenta per la corsa al municipio di Rubano. Le reazioni a questa decisione del Governo sono state tante e molto critiche. Anche da noi, in provincia di Padova e in Veneto.

Il Segretario Regionale di SI Veneto, Marco De Pasquale, ha così commentato: «In una Regione con prestazioni in termini di garanzia del diritto di aborto ben inferiori alla media nazionale (ricorda la stampa regionale: il Veneto ha tempi di attesi più lunghi e un numero maggiore di medici, anestesisti e infermieri obiettori), la proposta depositata in Parlamento di far entrare le associazioni anti-abortiste dalla porta principale nei consultori avrà l’effetto di restringere ulteriormente le garanzie per le donne. Quello a cui assistiamo è l’ennesimo attacco feroce della destra italiana al diritto di autodeterminazione, conquistato in anni di vertenze e suggellato da un referendum. La destra continua nel suo progetto: svuotare la 194, riempiendo di ostacoli il percorso. Come Sinistra Italiana Veneto auspichiamo una presa di posizione forte e netta contro questa deriva (anche dai settori cosiddetti “liberali” della maggioranza a Palazzo Ferro Fini, se esistono…), e chiediamo con altrettanta forza alla Regione di promuovere ogni azione a garanzia dell’effettività del servizio di Ivg nel nostro territorio». Un provvedimento che non poteva che creare malcontento, e non è indispensabile essere una donna per saper cogliere quelli che sono i principi che hanno portato il Governo a prendere questa decisione. «È semplicemente inaccettabile che il tasso veneto di interventi entro 14 giorni dalla certificazione sia il peggiore a livello nazionale. Urge, dunque, un cambio di passo. Se così non sarà, dovremo considerare anche l’inerzia verso questi impietosi numeri come parte di quel disegno che punta a boicottare e svuotare dall’interno l’effettività della 194», ha concluso De Pasquale.

Anche la lista Padova Bene Comune ha preso una netta e molto critica posizione: «La decisione da parte del Governo Meloni sulla possibilità di accesso ai Consultori di associazioni private è la mortificazione della dignità delle donne. Si tratta di fatto di una modifica della Legge 194 del 1978 che regola l’interruzione volontaria di gravidanza.Troviamo scandalosa questa decisione perché interviene sull' autodeterminazione della donna e su un argomento così delicato e drammatico come l’aborto», sottolineano. «È pericoloso e strumentale fare intervenire soggetti privati nei Consultori Pubblici, persone che, non si sa a che titolo, con quali professionalità e con quali argomentazioni, saranno incaricate di parlare e “convincere” le donne che stanno facendo una scelta personale sbagliata», evidenziano con un certo vigore. «La comunità democratica deve preoccuparsi che soggetti senza alcuna qualifica possano essere autorizzati a compiere opera di indottrinamento e terrorismo psicologico nei confronti delle donne che vivono una situazione di fragilità», si lamentano Antonino Pipitone e tutti coloro che con lui compongono il gruppo. «Oggi il problema è garantire il corretto funzionamento dei Consultori e la corretta applicazione della Legge 194, garantendo supporto psicologico e sanitario con personale pubblico competente e preparato a supportare le donne in questi momenti delicati della loro vita», hanno detto da Padova Bene Comune.