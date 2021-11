Padova Bene Comune: «Trasparenza sulla 4 linea dell’inceneritore di San Lazzaro »

Antonino Pipitone, Ylenia Barison e Iole Moressa di Padova Bene Comune, propongono una riflessione seria sulla reale utitlità della nuova 4 Linea dell’inceneritore proposta da Hera.

Impatto

«Soprattutto - fanno notare - è interessante capire quale impatto ambientale ( e la salute) per la città; se saranno aumentati , e di quanto, i rifiuti da smaltire, e perché ; che tipo di rifiuti saranno trattati dalla 4 linea e quale è il beneficio per i cittadini e in particolare per i residenti di San Lazzaro, Terranegra e zona industriale».

Dubbi

Per Padova Bene Comune, «questi e altri dubbi espressi dai cittadini sono legittimi de meritano chiare risposte da Hera, dalla Regione e anche dsl Comune.Chiedere verità e corretta informazione sono legittime e doverose necessità democratiche, senza per questo senza essere tacciati come nemici del progresso».