«Oggi a Padova contro la guerra, domani a Genova con i portuali contro invio armamenti»

Unione Popolare Padova, Rifondazione e Potere al Popolo hanno dato vita ad un flash mob. In Ucraina si combatte da 365 giorni, oggi sono previste una serie di iniziative in tantissime città europee. Gli organizzatori del flash mob hanno volantinato comunicando la loro presenza anche domani al porto di Genova, dove manifesteranno con i portuali contro l'invio di armi. In più occasioni in passato, ad esempio quando proprio dal capoluogo liguere stavano partendo armamenti in direzione Arabia Saudita che avrebbero dovuto essere utilizzati nella guerra in Yemen, sono stati bloccati dai portuali. «Fin dall'inizio siamo stati contro la guerra e contro l'escalation. La pace non si costruisce con la guerra. Domani alla manifestazione nazionale convocata dai portuali ci saremo anche noi», evidenzia Luca Lendaro, ponendo l'accento sulla distanza che c'è con la posizione, ad esempio, del Pd. Gli fa eco Giuseppe Palomba: «Noi siamo dalla parte di chi pensa che aumentando la presenza di armamenti sul terreno non si migliorerà la situazione. Questa guerra va risolta per via diplomatica, al più presto possibile. La maggioranza delle persone è contro la guerra, eppure non si riesce a far emergere questo aspetto. Poi su come uscirne ci sono diverse posizioni ma le persone, la popolazione, la guerra non la vuole».