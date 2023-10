«Minacciato dagli spacciatori, chiedo un intervento energico del sindaco»

Il consigliere comunale di Padova Ubaldo Lonardi lancia l'allarme spaccio all'Arcella al sindaco Sergio Giordani. Lo ha fatto oggi 29 ottobre con una missiva al primo cittadino, mettendolo di fronte ad una situazione che sta diventando sempre più insostenibile per i residenti. Tutto questo nonostante l'attività di carabinieri e polizia sia costante non solo nell'opera di repressione del fenomeno, ma anche di prevenzione.

La lettera

«Evidenzio, come numerosi siti informativi locali stiano riportando, che la situazione in via Lippi sta diventando insostenibile. Anch'io che vi lavoro, come molti cittadini che vivono e frequentano la zona dell'Arcella, chiediamo il rispetto delle normali regole civili. Ieri 28 ottobre - ha proseguito - sono stato verbalmente minacciato dagli spacciatori tornati padroni dell'area. È purtroppo la quotidianità, nonostante anche molti ingenui tentativi di instaurare un minimo rapporto con queste persone. La presenza di questi malviventi è una sfida al vivere civile e all'ordine pubblico: non avviene in un luogo nascosto, ma nel punto maggiormente frequentato dell'Arcella per le numerose strutture commerciali e di servizio. Mi riferisco alla medicina di gruppo, le poste e i poliambulatori presenti in quell'area».

L'appello al sindaco

«Avevo chiesto - ha concluso Lonardi - due anni fa l'installazione di videocamere dopo che quelle installate privatamente sono state prontamente divelte dagli spacciatori. Da oltre un anno mi è stato assicurato che sarebbero state collocate, ma non si è visto nulla. Saltuariamente intervengono le forze dell'ordine e per qualche ora il contesto migliora. Le chiedo di provvedere tempestivamente perché la situazione sta diventando insostenibile. Le chiedo - rivolgendosi a Giordani - se il contratto con il Bingo è stato rinnovato dal Comune e quali condizioni di maggior impegno per la sicurezza e il decoro ha pattuito».