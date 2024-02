Padova Insieme, Paolo Sacerdoti presenta una mozione per la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa cittadina

Il gruppo Giovani di Padova Insieme, associazione che fa capo alla assessora Francesca Benciolini e al consigliere comunale Paolo Sacerdoti, ha preparato una mozione per impegnare l’amministrazione ad adottare un processo di partecipazione attiva della popolazione tra i 15 e i 35 che vive il territorio cittadino per pianificare la realizzazione e implementare gli obiettivi del DUP (Documento Unico di Programazione, il programma strategico dell’amministrazione comunale) che abbiano un impatto sulla vita delle giovani generazioni. «Tra i punti del programma elettorale condiviso con il sindaco - afferma Lucia Zanetti che ha collaborato alla stesura del testo - c’era la necessità di mettere i giovani al centro della vita politica e sociale della città. Siamo convinti che sia importante ingaggiare le nuove generazioni in un pensiero critico e costruttivo sul futuro che le riguarda».

Secondo quanto richiesto nella mozione, la partecipazione dovrebbe essere garantita da un organismo composto in egual misura da rappresentanti del mondo associativo e da singoli individui, garantendo una equa rappresentanza di genere e di età. Tra i 207 mila abitanti di Padova al 1 gennaio 2023, 43 mila (il 20,7%) rientrano nella fascia 15 - 34 anni. Inoltre l’Università di Padova ha tra i suoi 70 mila studenti oltre 47 mila fuori sede che vivono in città senza risiedervi. «Con questa mozione - afferma il consigliere Paolo Sacerdoti - chiediamo di adottare uno strumento che ci consenta di consultare i giovani in modo agile su temi che li riguardano maggiormente, coinvolgendoli in processi decisionali da cui sono troppo spesso esclusi. Abbiamo pensato a uno strumento abbastanza semplice da poter diventare operativo in breve tempo ma allo stesso tempo efficace perché parte da un’analisi degli ambiti amministrativi a impatto giovanile e flessibile in modo che possa diventare più strutturato nel tempo. È un punto di partenza importante che ci avvicina a persone che per vari motivi anagrafici o di residenza fatichiamo ad intercettare ma che sono in realtà una fetta importante di cittadinanza che vive attivamente la nostra città, il cui contributo darà una spinta innovativa all’amministrazione». Federico Engaldini del gruppo Giovani di Padova Insieme, sottolinea: «La mozione è l'attuazione concreta delle linee di indirizzo internazionali/europee e nazionali che negli ultimi anni stanno emergendo come modalità di realizzazione di una democrazia partecipata soprattutto dalle giovani generazioni. Una mozione scritta dai giovani per i giovani, uno strumento che declina gli orientamenti legislativi, una modalità di coinvolgimento nei processi decisionali. Se è vero quanto spesso viene detto "i giovani sono il futuro" questo per noi è lo strumento concreto con cui contribuire nel presente per definirlo secondo creatività e passione che ci caratterizza»