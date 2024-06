Padova Insieme: «Le politiche passino attraverso la valutazione di impatto generazionale»

Le decisioni politiche del Comune di Padova passino anche per una «Valutazione di impatto generazionale»: è quanto chiede la mozione del gruppo Padova Insieme approvata dal Consiglio comunale di Padova che impegna l'amministrazione ad avviare un'analisi del programma di governo con una valutazione di impatto generazionale (VIG) per identificare gli obiettivi che influenzeranno le future generazioni. Su questi il Comune darà la parola ai giovani perché possano partecipare alla fase di pianificazione ed implementazione dei progetti collegati, in piena continuità con le spinte europee e nazionali, che promuovono la realizzazione di “società inclusive” e di "spazi di partecipazione”.

«La mozione - spiega il relatore, il consigliere di Padova insieme Paolo Sacerdoti- chiede che Padova si doti di uno strumento di partecipazione giovanile per dare voce alle persone che per età o residenza mancano del principale strumento di partecipazione che è il diritto di voto, ma che di fatto vivono attivamente come studenti, lavoratori, sportivi e via dicendo il nostro territorio. Il percorso che ha portato alla redazione di questa mozione coordinato dal gruppo giovani di Padova Insieme, ha coinvolto persone di età e percorsi politici e associativi diversi. Consegna alla città una proposta originale e innovativa: partire dal programma di governo e interrogare apertamente tutte e tutti quanti tra i 15 e i 35 anni abbiano qualcosa da dire sui temi che li appassionano, dando loro la possibilità di incidere prima che questi vengano messi a terra.Una proposta di indirizzo che non mette paletti perché possa evolvere e trasformarsi nella forma più efficace, non necessariamente quella di una Consulta».

Alla luce delle indicazioni che provengono dall'Europa relative allo youth check (valutazione di impatto generazionale) e alla luce dei dati non confortanti sul divario generazionale nel nostro paese, l'iniziativa di Padova, primo comune veneto che potrebbe adottare la VIG, è da seguire con grande attenzione», afferma il professor Luciano Monti, direttore dell’Osservatorio Politiche Giovanili, Fondazione Bruno Visentini. Il delegato alle politiche giovanili Pietro Bean condivide lo spirito della mozione riconoscendo che «il meccanismo di partecipazione proposto in questa mozione è interessante, utile, e anche piuttosto flessibile, per stimolare la partecipazione dei giovani alla vita politica della città». Sostegno all’iniziativa arriva anche dalla consigliera regionale Elena Ostanel: «La mozione, scritta da giovani di diversi gruppi di maggioranza, aiuta quanto stiamo promuovendo in Consiglio regionale, dove abbiamo avviato la discussione di un progetto di legge dedicato ai giovani a mia prima firma dopo oltre due anni di attesa. Una legge che va proprio nella direzione di sostenere i Comuni, che sono i primi enti che possono promuovere politiche di partecipazione, insieme alle associazioni, quando hanno una Regione che li sostiene e li finanzia. Rimango a sostegno del Comune di Padova per tutto il necessario, con la speranza che nessun Comune del Veneto sia lasciato solo ma aiutato nella promozione di politiche a sostegno dei giovani».