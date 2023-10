«Tu che ne dici?», Padova Insieme alla Prandina per costruire un Dialogo sulle forme di partecipazione giovanile

Quasi un anno fa il Paese ha vissuto le elezioni politiche registrando nuovamente un record negativo di affluenza alle urne. Fatto che ha coinvolto anche le giovani generazioni. A 7 mesi delle elezioni Europee i giovani dell’associazione «Padova Insieme» hanno organizzato un incontro-confronto aperto a tutti i giovani under 35 a partire dalla parola «partecipazione».

«Vogliamo - spiegano Federico Engadini e Lucia Zanetti - attribuire, di nuovo, insieme ai giovani che oggi vivono Padova, un significato collettivo all’immagine legata al verbo partecipare. Dare spazio e tempo di confronto vuol dire prima di tutto riconoscere l’importanza dell’idea che ogni giovane porta con sé, e quindi mettere la persona al centro». L’appuntamento del confronto tra giovani è giovedì 19 ottobre dalle ore 18.00 presso la Casetta Giardino Cavalleggeri – ex Parco Prandina, in Corso Milano 123. Dopo il confronto, il giornalista Marco Miazzo farà sintesi dei temi emersi e riporterà le questioni emerse in dialogo con il delegato alle Politiche Giovanili Pietro Bean, il presidente della Commissione Politiche Sportive e Giovanili Paolo Sacerdoti e i Consiglieri Comunali under 35 Bruno Cacciavillani, Giovanni Gabelli e Carlo Pasqualetto.

Nel Documento Unico di Programmazione, approvato dal Consiglio Comunale un mese fa, l’obiettivo 11.1.8 recita: «Istituire uno strumento di consultazione giovanile, che includa le associazioni giovanili e i membri degli organismi elettivi di rappresentanza dei giovani già presenti in città, favorendo la co-progettazione e la sperimentazione di innovativi sistemi di partecipazione, consultazione e condivisione delle scelte». I giovani dell’associazione Padova Insieme chiedono che non rimanga solo un auspicio ma che partano passi concreti per la realizzazione di questo strumento di consultazione giovanile, quanto mai significativo per una Giunta che è stata eletta nel 2022 – Anno Europeo dei Giovani e giornalmente a contatto con decisioni rientranti nel Next Generation EU.