«Non c'è pace senza diritti»: sotto Palazzo Moroni per il cessate il fuoco a Gaza e in Ucraina

C'erano circa trecento persone questa mattina, 24 febbraio, al flash mob indetto di fronte a Palazzo Moroni, per dare un "segno di pace". Una condizione che, fino a qualche anno fa, sembrava essere la stella polare da seguire, nel segno della stabilità e della convivenza. Non che la guerra non ci sia sempre stata, ma una situazione come quella in atto, riporta a tempi che tutti speravano fossero alle spalle. La crisi in Ucraina, le migliaia di morti a Gaza, trovano come sola risposta le armi, mentre la diplomazia sembra non trovare più spazio. Chi è sceso in piazza lo ha fatto con questo intento.

Non solo per questo, ma forse anche per questo, parlare di pace sembra ogg un'utopia. Ed è sempre più difficile farlo. Per questo le centinaia di persone che hanno risposto all'appello di associazioni padovane della Rete Italiana Pace e Disarmo e di Uniti per la Pace - Padova: CGIL CISL UIL - Ufficio Diocesano Pastorale Sociale – ANPI – Associazione per la Pace – Movimento dei Focolari – Beati i Costruttori di Pace – Azione Cattolica – MIR – Rete Studenti Medi – UDU – ACLI – ARCI – Libera – Legambiente – Comunità Papa Giovanni XXIII – Donne in Nero – Centro Pandora – Casa delle Donne – Emergency che hanno organizzato un flash mob su questi temi, hanno dato testimonianza di come invece sia ancora, eccome, sentito, il bisogno di ricominciare proprio ora dal disarmo e rimettere al centro trattati e dialogo. Nei diversi interventi si è parlato di quanto sta accadendo a Gaza, degli oramai due anni di guerra in Ucraina, delle tante contraddizioni che i conflitti fanno emergere. E si è parlato di diritti. Perché se può sembrare anche naif scendere in piazza, oggi, per chiedere un generale cessate il fuoco che pare impossibile, di certo c'è che non ci può essere pace, senza diritti. Ed è da lì che serve ripartire.

E a rimarcarlo l'intervento dell'assessora al sociale Margherita Colonnello, che affronta la questione abitativa rispetto a chi cerca di fuggire dalle guerre e giunge fino a noi. Ma sono tanti, direttamente o indirettamente, a farlo. Tra gli altri lo fa la presidente di Anpi Padova, Floriana Rizzetto, rimarcando quanto accaduto a Pisa e Firenze agli studenti che manifestavano, condannando le cariche violente della polizia. Lo fa anche chi con un cartello, una giovane ucraina, chiede che la Russia paghi per ciò che è successo negli ultimi due anni al suo paese. E lo fa chi ricorda le migliaia di morti civili nella Striscia. Chiusi in trappola.