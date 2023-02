Il patron del Padova, Oughourlian: «Nessun aiuto da imprenditori e istituzioni, ma nostro impegno continua»

Joseph Oughourlian, azionista di maggioranza del Padova, che anche proprietario del Lens, club di Ligue 1, si è presentato oggi alla stampa accompagnato dall'amministratore delegato e presidente Alessandra Bianchi, per la conferenza fissata all'Euganeo. Tantissime le domande, soprattutto su quelli che sono gli aspetti tecnici, le aspettative e gli obiettivi futuri. Ha evidenziato la delusione nell'aver perso due finali, la necessità di ripartire con un nuovo progetto sportivo e tutto quello che sappiamo bene. Non la miglior stagione dei biancoscudati, questa. La sensazione, confermata dalle parole del patron, è che non ci siano all'orizzonte imprenditori che hanno la volontà di dare una mano. Si capisce chiaro dalle parole di Oughourlian. «Nessuno si è fatto avanti», ha ripetuto più volte. Quindi gli abbiamo chiesto del rapporto con l'amministrazione comunale e il territorio anche a fronte della sua esperienza in Francia, dove nella massima serie transalpina gioca il Lens che ha portato dalla serie cadetta alla parte sinistra della classifica della Ligue 1. «A Lens mi hanno accolto a braccia aperte. Tutti si sono adoperati per rendere possibile il nostro progetto. Dal sindaco agli imprenditori. A Padova non è stato così». Gli chiediamo della cittadella, il centro sportivo il cui progetto non si sblocca. Gli facciamo notare che il sindaco Giordani, che sta incontrando mentre stiamo scrivendo, sostiene che è la società che deve fare una proposta e dare una serie di garanzie, tra cui le fideiussioni necessarie. «Guardi che è il contrario, sono io che mi aspetto qualcosa», ha risposto secco e un po' stizzito. Stimolato da altri colleghi ha risposto che loro il progetto della cittadella lo hanno già pronto e che l'amministrazione lo sa. Non ha escluso si possa fare in un altro comune, a Bresseo dove il Padova si allenava fino a qualche anno fa, o a Noventa Padovana, dove si allena ora. Così, alla domanda, ma lei qui si sente solo, Oughourlian ha risposto con una battuta che però tradisce una qualche verità: «No, perché chiamo il sindaco di Noventa», in riferimento a Marcello Bano. E' chiaro che per un comune come quello di cui è primo cittadino, un investimento come quello che si presume, di circa venti milioni di euro, sarebbe un grande successo portarlo a casa. Sicuri che invece Padova può rinunciarvi tanto facilmente?