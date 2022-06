Padova sceglie il sindaco, 9 i candidati per lo scettro di Palazzo Moroni

Sono nove i candidati sindaco alle elezioni comunali di Padova che domani 12 giugno si contenderanno la poltrona di sindaco. In campo due donne e sette uomini. Il primo cittadino uscente, Sergio Giordani, cerca la riconferma, ma dovrà fare i conti con altri 8 aspiranti sindaco.

Sergio Giordani

Sergio Giordani è il sindaco attualmente in carica. È stato il presidente del Calcio Padova dal 1994 al 1996. Il suo nome è sostenuto da 9 liste, tra cui quella del Pd, di Coalizione Civica e del Movimento Cinque Stelle.

Francesco Peghin

Peghin, classe 1964, è a capo dell'azienda di famiglia la Blowtherm, attiva nel mercato dei forni di verniciatura per autoveicoli. Nel 2007 è stato eletto presidente di Confindustria Padova, ruolo ricoperto per 4 anni. E' stato presidente del Parco Scientifico Tecnologico Galileo e della Fondazione Nord Est, centro studi economico-sociali. Ha un passato da sportivo e ha vinto il campionato del mondo di vela nel 1995. E' il nome scelto dal centrodestra.

Francesca Gislon

Ha 58 anni ed è avvocato, si occupa di diritti della persona e della famiglia. Svolge anche attività di patrocinio e consulenza per enti pubblici e associazioni. Da oltre 25 anni collabora come volontaria con il Centro Veneto Progetti Donna, associazione che si occupa di disagio femminile e contrasto alla violenza di genere. Da marzo 2019 è vicepresidente commissione per le Pari Opportunità, le politiche di genere e i diritti civili del Comune di Padova.

Luca Lendaro

Più a sinistra c'è Luca Lendaro, 32 anni, dottore in filosofia all'Università di Padova e insegnante precario. Arriva da Potere al Popolo. Ha chiamato il suo progetto "Tutta Nostra la città" incassando il sostegno anche di Rifondazione Comunista. È attivo da lungo tempo nei movimenti cittadini per il lavoro, la solidarietà, la difesa dell’ambiente e ha contribuito alla nascita dello spazio Catai e dell’esperienza di Casetta Berta.

Lorenzo Innocenti

Un progetto civico è invece quello di Lorenzo Innocenti e "TornaPadova", che nella sua lista ha inserito tutti candidati mai entrati in politica. Innocenti, ex giocatore di rugby (scudettato con il Petrarca nel 2003) e ricercatore universitario, ha 34 anni ed è laureato in Scienze Internazionali.

Salim El Maoued

Medico palestinese trapiantato a Padova 30 anni fa, conosciuto soprattutto all'Arcella dove ha oltre 1400 pazienti. Nel periodo della pandemia era stato definito “medico degli ultimi” perché era in strada a vaccinare e tamponare i poveri.

Domenico Minasola

Domenico Minasola, 61 anni candidato sindaco - medico e già vice Presidente Acegas Aps, Presidente di Nestambiente e del Maap, presenta una lista composta da candidati provenienti dall’associazionismo, dal mondo professionale e dal mondo green.

Chiara Zoccarato

Chiara Zoccarato ha 48 anni e si presenta con "Alternativa", il nuovo movimento politico fondato da ex 5 Stelle e oppositori al governo di Mario Draghi.

Paolo Girotto

Paolo Girotto, 60 anni, è il volto scelto dal Movimento 3V (Vaccini vogliamo la verità). E' stato candidato alla presidenza della Regione Veneto nel 2020 quando ha ricevuto lo 0,88% di voti.