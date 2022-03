Padova seconda in Italia per investimenti nello sport e nelle infrastrutture

Padova è la seconda città in Italia per il sostegno allo sport. Secondo un report di Openpolis, l'istituto indipendente che analizza l'attività amministrativa sulla base dei dati, in Italia solo Trieste spende di più per lo sport in rapporto alla popolazione: Trieste arriva a 47,73 euro pro capite, Padova è appena dietro (40,29 euro) mentre Firenze terza è decisamente staccata (29,3 euro). «Un risultato che da sportivo mi stimola a fare ancora meglio, da amministratore mi inorgoglisce – commenta l'assessore allo sport, Diego Bonavina - .Non è scontato per una città come Padova scegliere di investire in maniera così importante sullo sport, ma è fondamentale per giovani, anziani e per tutto il tessuto sociale».

Investimenti

«Il nostro sostegno allo sport è concreto e tangibile, fatto di investimenti anche a lungo termine, come nel caso dell'efficientamento energetico delle tensostrutture, trasformate in vere e proprie palestre, con un risparmio sui costi di riscaldamento che oltre a "far bene" all'ambiente in questo momento diventa particolarmente strategico – prosegue Bonavina - .Abbiamo investito molto con convinzione, per consentire a tutti i protagonisti dello sport padovano , tra associazioni, dirigenti, tecnici, atleti e naturalmente volontari, di poter lavorare nelle migliori condizioni, mostrando tutte la loro passione e le loro qualità»