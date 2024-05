Il Palaberta diventa green grazie alla riqualificazione energetica

Nuove tinteggiature esterne ma anche la completa riqualificazione energetica della copertura, della centrale termica e delle terrazze tecniche: sono stati ultimati i lavori, con un costo complessivo di 650 mila euro, che renderanno il Palaberta di Montegrotto Terme una struttura efficiente e green. Nonostante il Palaberta sia una struttura recente (è stato costruito tra il 2006 e il 2011), numerosi e diffusi vizi costruttivi hanno portato, durante una tromba d’aria nel 2019, a un parziale scoperchiamento e successivamente a infiltrazioni sempre più frequenti nella gradinata Est.

«Il Palaberta - spiega il sindaco - è un’opera pubblica nata male, inaugurata diverse volte e mai completata. Abbiamo speso centinaia di migliaia di euro per completarla e risistemare i lavori che erano stati fatti senza criterio; ora la stiamo rendendo fruibile per le società sportive e per i grandi eventi di Montegrotto Terme, con un occhio di riguardo per la spesa pubblica, perché con quest’ultimo intervento abbiamo predisposto tutto affinché il Palaberta possa entrare a far parte della comunità energetica a guida pubblica di Montegrotto Terme». Gli ultimi interventi seguono il rifacimento totale del tetto avvenuto nel 2023. «Se in questi anni - prosegue il primo cittadino - la struttura non fosse stata oggetto degli interventi a cui l’amministrazione si è dedicata e in cui abbiamo investito molte risorse, il Palaberta avrebbe subito la stessa sorte del Palazzo del Turismo, che senza manutenzione e investimenti è diventato un mostro fatiscente nel nostro centro cittadino».

Nei dettagli, in questi mesi è stato completato l’intervento di riqualificazione energetica della copertura del palazzetto, con l'applicazione di rivestimento isolante in lana di vetro per abbattere le dispersioni termiche e migliorare il comfort estivo. Per ulteriore mitigazione dell’effetto di irraggiamento, è stato posato un pacchetto di copertura di finitura di colore chiaro, realizzato con lastre di alluminio posate con sistema ad incastro a pressione; i profili utilizzati sono predisposti per la posa di moduli fotovoltaici, che verranno presto installati attraverso un nuovo appalto. Sono stati inoltre realizzati nuovi pluviali, sostituendo quelli esistenti: i nuovi pluviali, disposti lungo il perimetro del palazzetto, sono stati posati esternamente per consentire il deflusso dell’acqua piovana completamente all’esterno della struttura; a garanzia ulteriore della salvaguardia degli ambienti interni, sono stati installati nuovi troppopieni, in grado di scaricare direttamente all’esterno eventuali eccedenze di acqua piovana. E’ stato completamente rinnovato anche il locale centrale termica con la sostituzione dei generatori di calore e la riqualificazione dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria, con l’installazione di due nuovi bollitori; sono stati sostituiti i circolatori di impianto con modelli di ultima generazione a ridotto consumo elettrico.

Le due terrazze tecniche sono state riqualificate con l’impermeabilizzazione e l’alloggiamento degli impianti tecnologici. Inoltre, sono state sostituite le canalizzazioni di passaggio aria con canalizzazioni realizzate con pannelli di ultima generazione preisolati. Ci sono ora anche i nuovi spogliatoi lato ovest. Anche in questo caso sono state realizzate opere specifiche di impermeabilizzazione della pavimentazione, per la salvaguardia degli ambienti. Il palazzetto è stato inoltre ritinteggiato completamente.