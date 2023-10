E scontro sul Palaturismo di Montegrotto Terme: «La Provincia lo ceda al Comune»

Il comune di Montegrotto Terme ha deciso con una delibera di rinunciare al diritto di superficie sul Palaturismo. Il diritto era stato richiesto all’ente proprietario, la Provincia di Padova, per la presentazione di un progetto di ristrutturazione e rilancio del Palaturismo con fondi del PNRR di rigenerazione urbana, progetto che - come tutti quelli dello stesso tipo presentati nel Veneto - non è stato approvato.«La soluzione del problema del Palaturismo - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - un ecomostro al centro del nostro territorio accanto a un sito di grande pregio come gli scavi delle antiche terme romane, è il problema principale della nostra amministrazione in questo momento. Tentata con grande impegno dei nostri uffici la strada dei fondi del PNRR, e verificato che non è percorribile, restituiamo -come era negli accordi - la palla alla Provincia. Ora bisognerà decidere che cosa farne. La Provincia vuole venderlo? In questo caso siamo disponibili ad acquistarlo per una cifra non superiore a 300 mila euro. Di certo bisogna che l’ente proprietario faccia una riflessione e decida quale sarà il futuro di una struttura che crea degrado nel nostro Comune».

Daniele Canella, Vicepresidente della Provincia di Padova con delega al Patrimonio, in merito alla conferma da parte del Comune di Montegrotto Terme della rinuncia al diritto di superficie sul Palaturismo ubicato nello stesso comune, ha così commentato: «È importante precisare che quanto deciso è in linea con gli accordi precedentemente stabiliti: l'immobile sarebbe tornato alla Provincia di Padova alla fine di quest'anno nel caso in cui Montegrotto non avesse avuto successo nel suo intento, ovvero quello di accedere a fondi PNRR. Siamo consapevoli che i fondi di rigenerazione urbana del PNRR hanno privilegiato altre aree del paese, con il territorio del nord-est che non è stato ricompensato con progetti vincenti. È la realtà che dobbiamo affrontare, ma credo sia doveroso denunciare la delusione per la mancanza di supporto ai progetti virtuosi del Nord Italia. Ritengo sia fondamentale promuovere una distribuzione più equa dei fondi, che tenga conto delle specifiche esigenze delle diverse regioni del paese. La questione va oltre le divisioni politiche, e dovremmo lavorare insieme per trovare soluzioni di beneficio ai cittadini, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica». Infine una precisazione: «Von la rinuncia del Comune di Montegrotto possiamo constatare che si tratta dell'ultimo atto di un percorso lungo vent'anni, durante il quale le diverse amministrazioni locali hanno affrontato numerose sfide nella ricerca di una soluzione per questa struttura, mai trovata. È chiaro che la Provincia di Padova di oggi non è quella di venti o trent’anni fa, e con le poche risorse finanziarie a disposizione non abbiamo la forza per investire tutto quanto servirebbe (diversi milioni) per riabilitare questo edificio. Avvieremo un tavolo di discussione per esaminare tutte le possibili alternative di conversione che possano garantire un futuro a questa struttura».