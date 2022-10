Palaturismo, niente finanziamento per la ristrutturazione. Mortandello: «I soldi tutti al Sud»

Anche il sindaco Riccardo Mortandello si unisce al coro dei sindaci scontenti per il mancato finanziamento di alcuni progetti presentati nell'ambito del Pnrr.

Palaturismo

Non verrà infatti finanziata la ristrutturazione del Palaturismo di Montegrotto Terme con il bando previsto dalla legge di bilancio 2021 per gli «investimenti di rigenerazione urbana». «Il progetto presentato assieme al Comune di Battaglia Terme - spiega il sindaco Riccardo Mortandello- è stato giudicato positivamente, ma non ha avuto un punteggio abbastanza alto da ricevere il finanziamento richiesto. Credo però sia necessaria una riflessione profonda sul fatto che nessuna delle opere per cui è stato richiesto un contributo dai Comuni del Veneto e di tutte le altre Regioni del Nord Italia riceverà un solo euro. Cinque regioni del Sud e del Centro Italia hanno preso la totalità dei finanziamenti».

Tutela

«Ci siamo confrontati anche con gli altri sindaci - afferma Mortandello - e chiaramente nessuno vuol fare crociate contro il Meridione, ma di certo ha una rilevanza particolare il metodo di assegnazione. Se è vero che è necessaria una tutela per i comuni del Sud, a mio modo di vedere, dovrebbe esistere anche una tutela per i comuni del Nord virtuosi come il nostro. Quel che è successo mi pare la rappresentazione plastica della politica delle chiacchiere portata avanti dalla Lega di Salvini in questi anni dove non si sono assolutamente tutelati gli interessi del Nord».

Ristrutturazione

Per la ristrutturazione del Palazzo del Turismo, Comune e Provincia di Padova avevano siglato pochi mesi fa un accordo che prevedeva che la Provincia cedesse per 35 anni, a titolo gratuito il diritto di superficie e che il Comune si facesse carico della spesa per i lavori di riqualificazione e manutenzione. Per i lavori di ristrutturazione era stato richiesto un finanziamento di 4 milioni di euro con il bando rigenerazione urbana. «Nel caso si presentassero nuovi bandi - afferma Mortandello - siamo pronti a partecipare. Chiederemo anche la compartecipazione degli albergatori. Ma senza un aiuto esterno è chiaro che la nostra amministrazione non può farsi carico di una ristrutturazione così onerosa».