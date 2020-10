Palazzo Moroni tra smart working e nuove assunzioni

«Stiamo organizzando la macchina comunale in perfetto accordo con i sindacati», annuncia l’assessora Francesca Benciolini in merito allo smart working. Molti, un centinaio, non hanno in pratica mai interrotto la loro attività in questa modalità dall'inizio della pandemia, ma altri probabilmente si dovranno aggiungere visto che il Governo ha fatto intendere che il 70% del lavoro dovrà così essere svolto.A essere certamente scontenti di questo sono baristi e ristoratori che si sono visti mancare una gran fetta di clientela, per questo le associazioni che li rappresentano stanno manifestando tutta la loro preoccupazione.

Assunzioni

Intanto il Comune ha allo stesso annunciato l’assunzione di 129 persone tra avvocati, educatori ed operai. «Stiamo portando un profondo rinnovamento e ringiovanimento dell’organico, che al momento conta circa 1800 dipendenti. Lo stiamo facendo soprattutto per sostituire le tante persone che stanno andando in pensione», ha spiegato l’assessora Benciolini.