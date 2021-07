Palestra a nuovo anche nella primaria Nievo

Sono terminati i lavori di rimessa nuovo del tetto della palestra della scuola primaria Ippolito Nievo di via Petrarca nel centro di Montegrotto. «L’intervento - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - risolve una serie di problemi derivanti soprattutto dal fatto che da almeno un ventennio la palestra non aveva avuto adeguata manutenzione».

I lavori si sono svolti in tre fasi: prima si è proceduto alla sostituzione delle tegole in laterizio, che erano sconnesse in più punti, con una copertura in lamiera coibentata. Per l'eliminazione le cause di frequenti infiltrazioni, è stato poi completamente sostituito il sistema di canalizzazione con una struttura totalmente esterna che consente un più efficace deflusso. Precedentemente l'acqua piovana arrivava agli infissi sottostanti, causandone una progressiva usura. Per migliorare il deflusso sono anche stati aumentati da 2 a 3 i pluviali. Il terzo intervento riguarda l'impermeabilizzazione del tetto: al posto di una guaina catramata risultata, con il passare del tempo, scollata in più punti, è stata posizionata una nuova copertura dello spessore di 4 mm. Ora sono in programma la tinteggiatura interna ed esterna della palestra e dell'edificio scolastico e la posa di nuovi serramenti in alluminio.

«L’intervento - spiega l’assessore Pier Luigi Sponton - andrà a vantaggio non solo degli studenti ma anche di tutte le associazioni sportive cittadine fruiscono delle loro della palestra per le loro attività sportive. Con questi lavori concludiamo il percorso di ristrutturazione di tutte le palestre scolastiche: 3 anni fa abbiamo cominciato con la palestra della secondaria Vivaldi, l’anno scorso durante l’estate è stata la volta della palestra della primaria Ruzzante e quest’anno siamo intervenuti sulla palestra della scuola primaria Nievo. Sono stati interventi mirati a ridare dignità a i luoghi dello sport e far sì che i ragazzi possano giocare e fare attività sportiva in luoghi consoni. A settembre inoltre i ragazzi della Vivaldi troveranno un’ulteriore dotazione la piastra polivalente esterna è stata rinnovata e sarà pronta con le nuove segnature per poter fare più possibile attività sportiva anche all’aperto».