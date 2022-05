Paletti tra strada e marciapiede abbattuti, Pellizzari: «Ne va della sicurezza dei pedoni»

Riposizionare i paletti di fronte alla farmacia di via del Santo. Questa la richiesta di Vanda Pellizzari, consigliera comunale e candidata nella lista Lega Padova per Peghin sindaco.

La richiesta

«Gentile vicesindaco, mi preme segnalarle quanto segue: il farmacista della farmacia sita in via del Santo, angolo via Rudena, lamenta che i paletti che dovrebbero proteggere il marciapiede che gira attorno alla farmacia stessa, sono stati abbattuti da tre diversi incidenti stradali l’ultimo dei quali proprio ieri. Purtroppo non sono mai stati sostituiti e questo causa un enorme pericolo e possibilità, purtroppo, di incidenti ancora più gravi per mancanza di protezione. Si chiede di provvedere al riposizionamento immediato dei paletti onde evitare incidenti di maggior gravità e conseguente responsabilità del Comune. In attesa di urgente risposta, ringrazio e porgo cordiali saluti». Questa la segnalazione di Pellizzari fatta lo scorso 27 aprile al vicesindaco Andrea Micalizzi. Nella giornata di domenica 8 maggio, la consigliera è tornata su via del Santo per vedere se i lavori erano stati effettuati. «Dopo l’ennesimo incidente che avrebbe potuto avere conseguenze terribili e ben più gravi, è stato abbattuto da un’auto anche l’ultimo dei paletti posizionato nella curva tra via del Santo e via Rudena – ha commentato Pellizzari – Ho fatto la segnalazione immediata ancora 12 giorni fa, allegando anche foto significative, alla quale aveva fatto seguito l’assicurazione di un pronto intervento. Ad oggi i paletti a protezione dei passanti sul marciapiede fronte farmacia ancora non sono stati ripristinati. Nulla più è stato fatto fino ad oggi e i cittadini chiedono il motivo per il quale questa amministrazione non si curi affatto della sicurezza dei pedoni tenuto conto che molti escono dalla farmacia posizionata proprio sull’angolo tra queste due vie. A frequentare la zona e la farmacia molto spesso sono mamme con bambini o cittadini diversamente abili – conclude Pellizzari – non a caso questa farmacia è stata nominata “Un centro per tutti”; mi impegnerò per queste ed altre realtà al fine che continuino ad essere utili alla collettività, e cercherò di tutelare le persone che le frequentano quotidianamente».