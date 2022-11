La leghista Paola Ghidoni esordisce come europarlamentare. Ha preso il posto di Bizzotto

La leghista Paola Ghidoni partecipa per la prima volta ad una seduta del parlamento europeo. La commercialista padovana ha preso il posto a Bruxelles di Mara Bizzotto, eletta al Senato nel collegio uninominale di Vicenza. «Assumo questo incarico con spirito di servizio. Sono consapevole del fatto che il lavoro da svolgere sarà molto e che le aspettative del territorio che contribuirò a rappresentare sono altissime» spiega Ghidoni «pace, sviluppo, energia, immigrazione e tutela del made in Italy sono questioni cruciali nel dibattito europeo. Su questi temi, che hanno a che fare con la vita concreta degli italiani, non mancherò di far sentire la mia voce. Interpreterò con umiltà il mio mandato, con la testa in Europa e il cuore in Italia, garantendo ascolto e presenza sul territorio. Ringrazio Mara Bizzotto, a cui subentro, per il prezioso lavoro svolto, il capo delegazione della Lega Marco Campomenosi, e il presidente del mio gruppo Marco Zanni e tutti i colleghi della Lega». Ha aderito, come tutti i leghisti, al gruppo Identità e Democrazia, dove la delegazione della Lega conta ora 25 europarlamentari. Ghidoni è stata nel 2019 la prima dei non eletti nel gruppo della Lega, dunque è subentrata non appena si è liberato un posto: ora il suo mandato scadrà con le elezioni del 2023.