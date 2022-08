Par Condicio, troppe regole anti-politica: salta la Festa dell'Unità

Niente Festa dell'Unità a Padova. I vertici del Pd hanno deciso di rinviare al periodo immediatamente successivo alle elezioni la tradizionale kermesse politica, prevista proprio nei giorni vicini al voto del 25 settembre. Le oggettive difficoltà che avrebbero incontrato per rispettare le regole della par condicio, hanno quindi costretto il partito a rinunciare. Dal 26 agosto infatti è vietato esibire manifesti e simboli politici in luoghi pubblici, mentre sono concessi dibattiti solamente neutrali. Tutti impedimenti difficilmente conciliabili con una festa prettamente politica a cavallo delle elezioni, come invece sta accadendo regolarmente a Bologna. Resta quindi ottobre, quando a prescindere dal risultato elettorale, il Pd potrebbe organizzare la festa.