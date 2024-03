Verdi per l'Italia: «Favorevoli al park interrato in piazza Insurrezione»

«E' tornato in questi giorni, anche sui media locali, il dibattito sul fare o non fare in Piazza Insurrezione il parcheggio interrato, e puntualmente tornano anche i rigurgiti vetero-ambientalisti. Idee che Verde Europa, da anni, continua a sostenere, facendo rimanere Padova indietro rispetto ad altre realtà Venete. Il Partito del no dunque rinnova i suoi strali contro una idea che invece come Verdi per l'Italia propugniamo da tempo». Nel dibattito sul futuro di piazza Insurrezione s'infilano anche i Verdi per l'Italia. Il vicepresidente Sebastiao Arcoraci condivide le posizioni del presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono e dell'assessore Antonio Bressa, che avevano rilanciato l'ipotesi di un park interrato

Il park

«In tal senso condividiamo appieno le idee già espresse nei giorni scorsi, nell'ordine, dall'Assessore al Commercio Antonio Bressa, dal Presidente di Camera di Commercio Santocono e dal Presidente di Ascom, Bertin, in rappresentanza dei commercianti patavini - spiega Arcoraci - .D'altronde, a Padova Città, in dieci anni, si sono chiuse almeno 300 attività commerciali. Evidentemente per costoro, negativisti accaniti, ciò non interessa, ed ogni opera che modernizzi Padova e la rilanci, o che la renda più europea e la mantenga ai vertici delle Province Venete non si deve fare. Se Padova, infatti, oggi sconta qualche ritardo rispetto ad esempio a Verona è infatti ascrivibile a certe posizioni di netta chiusura che in tutti questi anni ha fatto restare al palo la nostra città».

Le novità

«Il nuovo Ospedale, la nuova Fiera, il Gra, la Prandina sono ancora da realizzare anche per tali estremiste posizioni, che a dispetto di ogni ragionevole proposta di rilancio e sviluppo di Padova, continuano imperterrite a frenarne ogni slancio positivo. In verità anche in tempi più lontani vi sono state posizioni contrarie, soprattutto per lo stesso motivo, che oggi i Verdi-Rossi, tirano ancora una volta fuori, come quelle contro il Progetto del 2002 del Professor Lucio Bonafede, redatto su incarico di una grossa Società specializzata, e che certamente giace ancora fra le polveri degli archivi Comunali. Si disse infatti che tale progetto non poteva, e può, essere realizzato perché compiendo i necessari scavi per interrare il Park, si troverebbero numerosi reperti archeologici di particolare pregio culturale. In realtà in molte analoghe situazioni, presenti nel nostro Paese, ricco di reperti archeologici anch'esse, si è operato ugualmente tutelando ed anzi valorizzando, con appositi allestimenti espositivi, la storia ed i reperti insieme alle aree in cui si è intervenuto, come ad esempio in Piazza Cittadella a Verona o quello di Riva Reno a Bologna, o a Modena, tutti in pieno centro storico, oltre all'opera realizzata di fronte a Notre Dame di Parigi, ove i reperti stessi fanno bella mostra di se, magari incapsulati in teche di cristallo per essere ammirati da i cittadini e turisti, che anzi dimostrano di apprezzare moltissimo».

Il futuro

«Il fatto è, specie dopo il compromesso individuato, dall'Amministrazione sul futuro del Parco Prandina, che individua solo una parte residua ( 400 ), a posti auto, che la nostra Città ha fame atavica di parcheggi, soprattutto in Centro, checchène dica prestuosamente il Sindaco Giordani in questi giorni sui quotidiani locali - prosegue Arcoraci - .Il Park interrato invece rilancerebbe indubbiamente le attività commerciali, che, come è noto nell'ultimo decennio ha dovuto registrare una moria di negozi. Non solo, ma tale intervento libererebbe la zona da un obbrobrio non solo estetico, ma anche dallo smog e polveri sottili nell'aria, eliminando le attuali numerose file che si creano in quell'area ogni volta che si cerca necessariamente un parcheggio nei dintorni del centro storico. Senza contare il beneficio economico che l'amministrazione ne ricaverebbe in termini di bilancio, ingrossando le entrate provenienti dalla Azienda affidataria della relativa gestione, a seguito di concessione trentennale, e che, nel medio periodo, comincerebbe a rendere produttivo il Park per la concessionaria. Come si vede una visione completamente diversa dai Rappresentanti del Partito dei “dissuasori della crescita. Rivedere in un tempo non lontano, una superficie della Piazza, con un nuovo restyling, qualificata, con giardini, alberature ed arredi di completamento eco- compatibili, è una necessità ma anche un segno di cambiamento di cui Padova continua a sentirne l'improcrastinabile esigenza».