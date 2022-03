Innocenti: «Tornare ai vecchi orari della Ztl e rivedere le tariffe dei parcheggi»

Si torni ai vecchi orari dei varchi. Lo propone Lorenzo Innocenti, candidato sindaco di Torno Padova, che punta anche a rivedere le tariffe dei parcheggi con l'obiettivo di incentivare le persone ad affluire in centro.

Ztl e parcheggi

«È tempo di sondaggi e ognuno li fa a modo suo. A noi piace andare direttamente alla fonte, porta a porta, e quindi ci siamo recati in via Barbarigo, via storica che congiunge il Duomo a piazza Castello. Lì abbiamo presentato la nostra proposta ai commercianti e chiesto un loro parere - ha spiegato Innocenti - La situazione non è facile per chi ha un’attività e per quanto riguarda il centro storico il problema è ancora più complesso che per altri quartieri. La soluzione che noi proponiamo è la seguente: per quanto riguarda la Ztl occorre abbandonare quell’approccio tipico di un ambientalismo ideologico che ha condizionato l’ultimo quinquennio e trovare una soluzione differente. L’estensione degli orari di chiusura degli accessi non ha portato i padovani a spostarsi in bici anziché in auto, ma soltanto a non recarsi proprio più nelle aree interessate, per fare acquisti, una passeggiata o sedersi al bar. Riportiamo i vecchi orari dei varchi, intanto, e nel frattempo offriamo ai padovani delle alternative di mobilità efficienti, come ad esempio i parcheggi scambiatori esterni al centro, gratuiti e con bus navetta e taxi subito a disposizione. Non possiamo pensare di creare deterrenti senza dare delle alternative, assieme». Riguardo i parcheggi, «le tariffe devono essere riviste - ha detto - Gli stalli fuori dal centro devono appunto essere resi gratuiti, mentre all’interno è giusto fare pagare, ma 5 euro l’ora per parcheggiare al Park Europa o Porte Contarine sono troppi e mal formulati. Noi crediamo che invece del posto orario si debbano offrire pacchetti da 3-4 ore di sosta a un prezzo proporzionalmente inferiore: 10 euro totali. Il che garantirebbe una entrata comunque considerevole alle casse comunali e invoglierebbe sicuramente la classe media (cioè il 90% della popolazione) a recarsi in centro, senza dire – come sento tanto spesso – che “a Padova non ci vado perché entrare con la macchina è un incubo”. Infine, i plateatici esterni sono stati di grande aiuto per bar e ristoranti e la possibilità di essere utilizzati deve poi essere garantita strutturalmente, anche oltre quest’anno solare. Ormai la pandemia ha cambiato il nostro approccio alle cose e ci si deve adeguare».